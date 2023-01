Chcesz pracować przy "Wiedźminie" albo "Stranger Things"? Netflix szuka pracowników w Polsce

Praca w warszawskim biurze Netflix

Netflix już w ubiegłym roku otworzył w Warszawie biuro na Europę Środkowo-Wschodnią. W tym roku zaś zapowiedział, że w stolicy powstanie centrum inżynieryjne pracujące nad globalnymi rozwiązaniami serwisu. Jak przekazał portalowi Money.pl Netflix Polska, do zadań nowego centrum będzie należeć "tworzenie produktów i usług, wykorzystywanych przez wewnętrznych i zewnętrznych partnerów", którzy produkują i zarządzają treściami dostępnymi w serwisie. Praca warszawskich inżynierów ma mieć wpływ na treści tworzone na całym świecie.

Rozwiązania będą wykorzystywane od pomysłu do realizacji i publikacji w serwisie, a także mają zapewnić innowacyjne sposoby zarządzania rozrywką w skali globalnej. Jak podaje portal Money.pl polscy pracownicy będą mieć bezpośredni wpływ na to, jak studio Netfliksa tworzy i produkuje popularne tytuły m.in. "Wiedźmin", "Stranger Things" oraz "The Crown". Oprogramowanie tworzone przez krajowych specjalistów będzie zarządzać wydatkami na treści o wartości miliardów dolarów. Planowo serwis zamierza zatrudnić kilkudziesięciu inżynierów do regionalnego biura w Warszawie. Firma rozpoczęła rekrutację na inżynierów oprogramowania aplikacji biznesowych.

