Spis treści

Kto może dostać dofinansowanie

Programy dofinansowania leczenia uzdrowiskowego dotyczą działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, a także środowiska kombatanckiego z czasów II wojny światowej. O przyznaniu wsparcia pieniężnego na leczenie uzdrowiskowe decyduje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uzyskanie takiego dofinansowania i jego wysokość są uzależnione od:

sytuacji materialnej osoby składającej wniosek,

długości planowanego leczenia,

kosztu planowanego leczenia,

wysokości dostępnych środków budżetowych.

Uwaga! Dofinansowanie można dostać raz w roku kalendarzowym na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową na terenie Polski.

Kryterium dochodowe dofinansowania

Aby uzyskać pomoc finansową, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego. W przypadku osoby prowadzącej gospodarstwo domowe samodzielnie, dochód nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 320 proc. najniższej emerytury, która wynosi obecnie (do końca lutego 2024) 1588,44 zł brutto, to po zaokrągleniu 5083,01 zł brutto. Dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe dochód na osobę w rodzinie nie powinien przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 250 proc. najniższej emerytury, a więc 3971,10 zł brutto. O pomoc finansową, poza wskazanymi wyżej grupami, mogą wnioskować również osoby niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji ( o ile mimo tych niezdolności mogą zostać zakwalifikowane do wyjazdu do sanatorium). Wtedy dochód osoby samotnie gospodarującej, jak i dochód na osobę w rodzinie musi być nie większy od 380 proc. najniższej emerytury, czyli od 6036,07 zł brutto.

Niezbędne dokumenty

Dofinansowania udziela się na wniosek, który trzeba złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem leczenia. Trzeba do niego dołączyć:

dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy (w niektórych przypadkach taką dokumentację posiada urząd),

zaświadczenie lekarskie potwierdzające wskazanie do podjęcia leczenia uzdrowiskowego,

kosztorys wystawiony przez placówkę, która będzie realizować leczenie uzdrowiskowe, faktura pro forma albo potwierdzenie dokonania rezerwacji.

Koszty pobytu i leczenia

Pomoc może zostać udzielona wyłącznie na koszty pobytu (wraz z wyżywieniem) oraz na koszty leczenia. Nie można jej uzyskać np. na dojazd. Wsparcie przysługuje na świadczenie standardowe proponowane przez placówkę. Na świadczenie w standardzie podwyższonym pieniądze można otrzymać tylko wtedy, gdy podwyższony standard jest wynikiem dostosowania pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Maksymalne kwoty dofinansowania

Dla osób z pierwszej grupy pobyt do 7 dni może być dofinansowany kwotą do 3500 zł brutto, pobyt od 8 do 14 dni kwotą do 5000 zł brutto, a pobyt od 15 do 21 dni kwotą do 5500 zł brutto.

Do pierwszej grupy należą:

osoby uprawnione samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 220 proc. najniższej emerytury (3454,57 zł),

osoby uprawnione, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150 proc. najniższej emerytury (2382,66 zł na osobę),

osoby uprawnione będące całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, których dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 280 proc. najniższej emerytury (4447,63 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Dla osób z drugiej grupy pobyt do 7 dni może być dofinansowany kwotą do 2500 zł brutto, pobyt od 8 do 14 dni kwotą do 4000 brutto, a pobyt od 15 do 21 dni kwotą do 4500 zł brutto.

Do drugiej grupy należą:

osoby uprawnione samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kwotę odpowiadającą 220 proc. najniższej emerytury (3454,57 zł), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 290 proc. najniższej emerytury (4606,48 zł),

osoby uprawnione, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150 proc. najniższej emerytury (2382,66 zł na osobę),

osoby uprawnione będące osobami całkowicie niezdolnymi do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, których dochód przekracza kwotę odpowiadającą 280 proc. najniższej emerytury (4447,63 zł) a nie przekracza kwoty odpowiadającej 350 proc. najniższej emerytury (5 559,54 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Dla osób z trzeciej grupy pobyt do 7 dni może być dofinansowany kwotą do 1500 zł brutto, pobyt od 8 do 14 dni kwotą do 3000 brutto, a pobyt od 15 do 21 dni kwotą do 3500 zł brutto.

Do trzeciej grupy należą:

osoby uprawnione samotnie gospodarujące, których dochód przekracza kwotę odpowiadającą 290 proc. najniższej emerytury (4606,48 zł), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 320 proc. najniższej emerytury (5083,01 zł)

osoby uprawnione, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę odpowiadającą 220 proc. najniższej emerytury (3494,57 zł na osobę), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 250 proc. najniższej emerytury (3971,10 zł na osobę)

osoby uprawnione będące całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, których dochód przekracza kwotę odpowiadającą 280 proc. najniższej emerytury (4447,63 zł) a nie przekracza kwoty odpowiadającej 350 proc. najniższej emerytury (5559,54 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Jeżeli koszt planowanego leczenia uzdrowiskowego jest wyższy niż kwoty dofinansowania, część pozostałą do zapłaty będzie musiał ponieść wnioskodawca. W niektórych sytuacjach pomoc pieniężną (do 2500 zł brutto) można przyznać opiekunowi.

Uwaga! Pomoc pieniężna nie jest przekazywana uprawnionym, tylko przekazywana przelewem na rachunek bankowy placówki, która będzie realizować zaplanowane leczenie uzdrowiskowe.

Założono, że program będzie realizowany do końca 2024 roku lub do chwili, gdy środki na jego realizację wyczerpią się wcześniej. Kompletny wniosek powinien wpłynąć do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych najpóźniej 30 listopada 2024 r.

QUIZ PRL. Tym się leczył PRL Pytanie 1 z 16 Popularna maść o intensywnym mentolowym zapachu wcierana w skronie, by zredukować ból głowy to: maść tygrysia maść zajęcza kocia maść Dalej