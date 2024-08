Dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego. Wkrótce większe kwoty

Dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego – co przewidują obecne przepisy?

Zgodnie z art. 26a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Pracodawcy przysługuje (…) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych (…) Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (…) przysługuje w kwocie:

2400 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności

1350 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

500 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Szansa na większe dofinansowanie wynagrodzenia niepełnosprawnego

- Od 2022 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie wzrosło znacząco, natomiast ostatnia nowelizacja przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych podnosząca wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia miała miejsce w 2022 r. Wynika z tego, że za zmianą minimalnego wynagrodzenia nie podążała kwota dofinansowania z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Wpływa to negatywnie na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które narażone są na utratę pracy na otwartym rynku pracy. Proponowane rozwiązanie efektywnie wykorzystuje środki PFRON, zwiększając o 15% ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń – tak rząd uzasadnia projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nr UD55.