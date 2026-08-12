Decyzja w sprawie obniżki VAT na paliwa w ciągu kilku dni

Decyzja o ewentualnym obniżeniu podatku VAT na paliwa zostanie podjęta w ciągu najbliższych dni – poinformował we wtorek minister finansów Andrzej Domański. Jak dodał, trwają analizy, a pole manewru rządu ograniczają kwestie budżetowe.

- Ale czy taka decyzja zapadnie, to jeszcze musimy zostawić sobie kilka dni - powiedział minister finansów w TVN24.

Ograniczenia budżetowe i weto prezydenta

Szef resortu finansów podkreślił, że rząd chciałby, aby ceny na stacjach były niższe, ale ma "pewne ograniczenia budżetowe". Wskazał tu na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który 24 lipca skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

- Prezydent Nawrocki zdecydował się zablokować ustawę, dzięki której mielibyśmy w budżecie trochę ponad 4 miliardy złotych więcej - wyjaśnił Domański.

W ocenie prezydenta przepisy ustawy łamały zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz.

takie ceny były na stacjach benzynowych w połowie lipca

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Problem z dostępnością diesla

Minister finansów zaznaczył, że państwo musi być gotowe na "wszystkie scenariusze". Zauważył, że wyzwaniem jest nie tylko wysoka cena ropy.

- Wiemy, że problemem jest nie tylko wysoka cena ropy, ale też niska dostępność diesla - wskazał.

Poprzednie mechanizmy wsparcia wygasły

Dyskusja o interwencji rządu toczy się po tym, jak wygasły wcześniejsze mechanizmy osłonowe. 30 czerwca przestały obowiązywać przepisy o obniżonej stawce VAT na niektóre paliwa oraz o cenie maksymalnej. W połowie czerwca wygasła natomiast obniżka akcyzy. Według informacji Ministerstwa Finansów, koszt programu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN) sięgnął ok. 4,7 mld zł. Obecnie, jak wskazał Domański, ze względów legislacyjnych jedyną możliwą do szybkiego wprowadzenia opcją jest obniżenie podatku VAT na paliwa.

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