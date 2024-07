Spis treści

Cena gazu do 1 lipca

Do końca czerwca obowiązywały przepisy chroniące obywateli przed niekontrolowanymi podwyżkami cen paliw gazowych. Nadal jednak – do końca 2027 roku - obowiązuje ochrona taryfowa odbiorców.

Chwiejna sytuacja na rynku gazu ziemnego wywołana w 2022 r. przez wojnę na Ukrainie sprawiła, że wprowadzono sposoby chroniące odbiorców gazu przed jego wysokimi cenami. Zamrożenia cen i stawek opłat na poziomie z 2022 r. (w tym mechanizm ceny maksymalnej sprzedaży paliw gazowych) obowiązywały na mocy ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Dzięki tej ustawie gospodarstwa domowe płaciły z gaz cenę 24,62 zł za 1/kWh brutto (20,02 zł za 1 kWh netto). Do tego opłaty za przesył oraz abonamentowe do końca czerwca 2024 r. pozostawały na poziomie z końca 2022 r.

Taryfa gazu po 1 lipca

Rachunki za gaz dla gospodarstw domowych od 1 lipca 2024 r. są wyższe o 20 procent. Taryfa PGNiG spada do 239 zł za MWh ale nie ma już zamrożenia ceny. Do tego wzrasta opłata dystrybucyjna. Urząd Regulacji Energetyki podał, że ceny prądu od 1 lipca 2024 r. będą wyższe o 33,80 zł brutto miesięcznie przy rocznym zużyciu do 2 Mwh. 13 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Zlikwidowała ona od 1 lipca zamrożenie ceny gazu dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za 1 MWh netto (20,017 groszy za 1 kWh netto), a wprowadziła cenę maksymalną, równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego (czyli PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.). Ustawa ma chronić Polaków przed drastycznym wzrostem opłat za energię w związku z wygaśnięciem od lipca tarcz antykryzysowych, wprowadzanych przez poprzedni rząd po wybuchu wojny w Ukrainie.

PGNiG oferuje taryfy za gaz zależne od ilości zużycia i zastosowania gazu ziemnego oraz częstotliwości odczytów liczników. Dla Klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) przeznaczone są taryfy W, a podstawowe z nich to:

W-1 – odbiorcy w tej grupie taryfowej rocznie zużywają do 300 m sześc. , do tej grupy należą najczęściej odbiorcy, którzy korzystają tylko z kuchenek gazowych;

, do tej grupy należą najczęściej odbiorcy, którzy korzystają tylko z kuchenek gazowych; W-2 – odbiorcy w tej grupie taryfowej rocznie zużywają ponad 300 m sześc. , ale nie więcej niż 1200 m sześc., w tej grupie znajdują się odbiorcy, którzy korzystają z kuchenek gazowych oraz piecyków gazowych do podgrzania wody;

, ale nie więcej niż 1200 m sześc., w tej grupie znajdują się odbiorcy, którzy korzystają z kuchenek gazowych oraz piecyków gazowych do podgrzania wody; W-3 – odbiorcy w tej grupie taryfowej rocznie zużywają ponad 1200 m sześc., ale nie więcej niż 8000 m sześc., w tej grupie znajdują się odbiorcy, korzystający z kuchenek gazowych, piecyków gazowych do podgrzewania wody oraz pieców centralnego ogrzewania.

Aktualnie we wszystkich taryfach w PGNiG obowiązuje cena 20,017 groszy za 1 kWh netto/200,17 zł za 1 MWh netto (czyli 24,62 zł za 1 kWh brutto/246,2 zł za 1 MWh brutto).

Jednak w korespondencji wysyłanej klientom przez PGNiG znajduje się informacja, że od 1 lipca 2024 r. obowiązywać ma cena gazu wysokometanowego 29,097 groszy za 1 kWh netto (290,97 zł za 1 MWh netto) - czyli 357,9 zł za 1 MWh brutto. A to oznaczałoby podwyżkę o ok. 45 proc. Oprócz cen gazu wzrosną również opłaty abonamentowe, a tym samym rachunki za gaz, np. w grupie W-1.1 z 4,06 zł do 4,12 zł miesięcznie brutto. Wynika z tego, że odbiorców objętych ochroną taryfową (np. gospodarstwa domowe), średni wzrost cen gazu wyniesie ok. 45-47 proc., uwzględniając wyższe stawki za przesył.

Jak to możliwe? Chodzi o to, że szacunki te dotyczą stanu sprzed wejścia w życie ustawy o bonie energetycznym. Zaś po jej wejściu w życie PGNiG musi wystąpić o nowe, niższe taryfy od tych, które zawarło w wysłanych już pismach. Potrwa to zapewne kilka tygodni, a do czasu zatwierdzenia taryf, o które wystąpi, obowiązywać będzie dotychczasowa cena gazu ziemnego.

O ile więc wzrosną Polakom rachunki za gaz? Dopóki Urząd Regulacji Energetyki nie zatwierdzi nowych taryf, można oprzeć się na szacunkach Ministerstwa Klimatu, a te mówią o tym, że cena gazu w drugiej połowie roku może wzrosnąć średnio o ok. 15 proc. Jeśli więc np. ktoś dotąd otrzymywał fakturę opiewającą na 200 zł, teraz musi się liczyć z podwyżką o 30 zł, a jeśli jego rachunki opiewały na 250 zł, z podwyżką o 37,5 zł.

Uwaga! Zmiany cen gazu od 1 lipca 2024 dotyczą wyłącznie gazu ziemnego. Osoby korzystające z gazu LPG (propanu i propan-butanu) pewnie nie odczują wzrostu cen, bo nie prognozuje się obecnie wyższych cen tych gazów.

Ceny za prąd od lipca

W ustawie, która weszła w życie 13 czerwca, znajduje się cena maksymalna za energię elektryczną dla gospodarstw domowych w okresie od lipca do grudnia 2024 r. Jest to cena 500 zł/MWh (693 zł/MWh dla samorządów, podmiotów użyteczności publicznej oraz małych i średnich firm). Do końca czerwca stawki dla gospodarstw domowych (niezmienione od 2022 r.) wynosiły 412 zł/MWh. Opłata dystrybucyjna może od lipca wzrosnąć nawet o 40 proc.

Bon energetyczny

Uchwalona przez Sejm 23 maja 2024 r. ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, która weszła w życie 13 czerwca 2024 r., przewiduje bon energetyczny. Ustawa o bonie energetycznym zakłada jednorazową wypłatę pieniężną dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. To ukierunkowana pomoc dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Bon będzie wypłacany w drugiej połowie 2024 roku. Trzeba jednak o niego zawnioskować osobiście.

Progi dochodowe dla bonu:

dla gospodarstw jednoosobowych do 2500 zł,

dla gospodarstw wieloosobowych do 1700 zł na osobę.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”, polegająca na tym, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

gospodarstwom jednoosobowym będzie przysługiwało wsparcie 300 zł,

gospodarstwom dwu- i trzyosobowym wsparcie 400 zł,

liczącym od czterech do pięciu osób 500 zł,

sześcioosobowym i większym 600 zł.

Uwaga! Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc., więc (zależnie od wielkości gospodarstwa) taki bon wyniesie od 600 do 1200 zł.

Jak złożyć wniosek o bon?

Wniosek o bon energetyczny będzie można złożyć od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce Twojego zamieszkania. Możesz to zrobić:

osobiście w urzędzie gminy,

elektronicznie za pomocą platformy ePUAP lub aplikacji mObywatel.

listownie na adres urzędu gminy.

Pamiętaj! Wniosek o bon energetyczny złożony po terminie nie będzie rozpatrzony.

Wniosek o bon energetyczny można pobrać na stronie internetowej urzędu gminy lub w jego siedzibie.

Jakie rachunki za prąd?

Pierwotne szacunki rządu dotyczące wzrostu cen prądu w 2024 roku były dość pesymistyczne. Prognozowano podwyżki o ok. 29 proc. rachunków za energię elektryczną, co dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznaczałoby wzrost opłat o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Na szczęście te czarne wizje nie do końca się spełniły.

Dzięki zawieszeniu opłaty mocowej przez Senat, podwyżki będą niższe niż zakładano. Opłata mocowa, która stanowiła istotny składnik rachunku za prąd, została tymczasowo wstrzymana. To oznacza, że rachunki za prąd wzrosną o 22-23 proc. zamiast prognozowanych 29 proc.

W praktyce oznacza to, że zamiast 43 zł drożej za rachunek wynoszący 150 zł, zapłacimy o 33-35 zł więcej. Podobnie, rachunek za 200 zł zamiast 58 zł drożej, będzie droższy o 46 zł.

Zawieszenie opłaty mocowej to dobra wiadomość dla polskich konsumentów, którzy w obliczu rosnącej inflacji i innych kosztów życia, z pewnością odczują ulgę z tego powodu.

Należy jednak pamiętać, że opłata mocowa jest tylko jednym ze składników rachunku za prąd. Pozostałe opłaty, takie jak dystrybucja energii czy opłata za energię czynną, również mogą ulec zmianie w przyszłości. Warto więc śledzić na bieżąco informacje na temat cen prądu i szukać sposobów na oszczędzanie energii.

