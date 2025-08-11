Z tego artykułu dowiesz się:

jakie są dokładne oszczędności premiera w złotówkach i euro;

szczegółów dotyczących emerytur, które pobiera Donald Tusk z różnych źródeł;

ile wynoszą polisy ubezpieczeniowe w posiadaniu szefa rządu;

jaki luksusowy zegarek znajduje się w majątku premiera.

Majątek Donalda Tuska: dlaczego premier nie ma nieruchomości

Najbardziej zaskakującym elementem oświadczenia majątkowego Donalda Tuska jest całkowity brak nieruchomości i pojazdów. Premier Donald Tusk nie wskazał w dokumencie ani mieszkania, ani samochodu, co wyróżnia go na tle innych wysokich urzędników państwowych. Sytuacja ta ma jednak swoje wytłumaczenie - w 2017 roku Donald Tusk przepisał swój majątek na żonę Małgorzatę.

Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy, 17 sierpnia 2017 roku gdański notariusz dokonał podziału majątku między małżonkami. W efekcie wszystkie nieruchomości przeszły na własność żony byłego premiera. Całość majątku Donalda i Małgorzaty Tusków jest obecnie wyceniana na około 40 milionów złotych.

Nieruchomości przepisane na żonę premiera

Choć Donald Tusk nie posiada formalnie żadnych nieruchomości, rodzinny majątek obejmuje kilka wartościowych obiektów. Pierwszą z przepisanych nieruchomości jest posiadłość letniskowa na Kaszubach w okolicach Kartuz. Działka o powierzchni 3056 metrów kwadratowych z domkiem o wielkości 130 metrów kwadratowych i dostępem do stawu jest obecnie warta około 500 tysięcy złotych.

Głównym miejscem zamieszkania rodziny jest mieszkanie w sopockiej dzielnicy Karlikowo, położone w niewielkiej dwupiętrowej kamienicy. Według szacunków ekspertów wartość tego mieszkania wynosi 1 milion 85 tysięcy 750 złotych. Drugie mieszkanie znajduje się w dzielnicy Górny Sopot - to 40-metrowy lokal składający się z dwóch pokoi z kuchnią, wyceniony na 534 tysiące 600 złotych.

Oszczędności premiera: ponad milion złotych

Zgodnie z ujawnionym oświadczeniem majątkowym, Donald Tusk posiada znaczące oszczędności w dwóch walutach. Premier zadeklarował 220 tysięcy złotych w polskiej walucie oraz 290 tysięcy euro, co w przeliczeniu według aktualnego kursu daje łącznie około 1,3 miliona złotych oszczędności.

Polisy ubezpieczeniowe Donalda Tuska

W majątku premiera znajdują się również trzy polisy ubezpieczeniowe o łącznej wartości 440 tysięcy złotych. Pierwsza polisa została wykupiona w ERGO Hestia na kwotę 300 tysięcy złotych, natomiast dwie kolejne polisy w Allianz opiewają na 70 tysięcy złotych każda. Te ubezpieczenia stanowią istotny element zabezpieczenia finansowego szefa rządu.

Emerytury premiera z trzech źródeł

Donald Tusk pobiera emerytury z kilku źródeł, co wynika z jego międzynarodowej kariery politycznej. Emerytura z Komisji Europejskiej wynosi 69 tysięcy 700 euro rocznie, co przekłada się na około 297 tysięcy złotych. Dodatkowo premier otrzymuje emeryturę z ZUS w wysokości 133 tysięcy 762 złotych 62 grosze rocznie oraz belgijską emeryturę wynoszącą 2433 euro rocznie.

Prawa autorskie i luksusowy zegarek w majątku

Z tytułu praw autorskich Donald Tusk zadeklarował dochód w wysokości 25 tysięcy 078 złotych. Ciekawym elementem oświadczenia majątkowego jest także luksusowy zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku. Choć premier nie podał dokładnej wartości tego czasomierza, modele tej marki kosztują od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od konkretnej wersji i stanu zachowania.

