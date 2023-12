Dopłacą 240 zł do przyszłej emerytury! Jeden warunek do spełnienia

Dopłata roczna do PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system oszczędzania dla osób zatrudnionych realizowany przy współpracy z pracodawcą. Poza środkami zgromadzonymi przez pracownika, na konto PPK trafia również m.in. dopłata roczna. Jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna - dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje uczestnikom PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez uczestnika PPK i przez podmiot zatrudniający) wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, którzy skorzystali z obniżenia swoje wpłaty podstawowej (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty.

W 2023 roku uczestnik PPK musi zgromadzić na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty wynoszące co najmniej 732,90 zł, a w przypadku, gdy uczestnik PPK korzystał z obniżenia wpłaty podstawowej, wystarczy zgromadzenie na rachunku co najmniej 183,23 zł.

Obniżona wpłata w PPK – dla kogo?

Uczestnik PPK, który uzyskuje łącznie ze wszystkich źródeł miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, może obniżyć swoją wpłatę podstawową do PPK, nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia. Wystarczy, że złoży pracodawcy deklarację obniżenia wpłaty podstawowej. Pracodawca uwzględnia tylko taką deklarację, która została złożona w miesiącu, w którym uczestnik PPK uzyskał u niego wynagrodzenie nie przekraczające kwoty limitu.

Pamiętaj! Pracodawca nie sprawdza wynagrodzenia uczestnika PPK uzyskiwanego z innych źródeł. Weryfikacja swego łącznego miesięcznego wynagrodzenia jest twoim obowiązkiem.

Kto nie otrzyma dopłaty rocznej w PPK?

Uczestnik PPK nie otrzyma dopłaty rocznej, jeżeli:

* w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez tego uczestnika wynosiła mniej niż 2 proc. jego wynagrodzenia,

* osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli przekroczył limit uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej,

*po ukończeniu 60. roku życia, rozpoczął wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK.

