Rząd dopłaci 240 zł do Twojej emerytury! Ale nie każdy dostanie pieniądze! Dopłata roczna w PPK w 2023 roku

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system oszczędzania dla osób zatrudnionych realizowany przy współpracy z pomiotami zatrudniającymi. Poza środkami zgromadzonymi przez pracownika, na konto PPK trafia również m.in. dopłata roczna.

"Dopłata roczna w 2023 roku będzie przysługiwała tym uczestnikom PPK, którzy w 2023 roku zgromadzą na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 732,90 zł. Jeżeli w 2023 roku uczestnik skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 183,23 zł" - informuje portal mojeppk.pl.

Dopłata roczna PPK. Ile wynosi i kto ją otrzyma?

Wysokość dopłaty rocznej to 240 zł. Otrzymają ją uczestnicy, którzy dokonali wpłat w wysokości co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% , muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

W jaki sposób wylicza się powyższe kwoty? Wyliczenia są oparte między innymi o wysokość płacy minimalnej (do 30.06.2023 r. wynosi ona 3490 zł - od 1.07.2023 r. wzrasta do 3600 zł). Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii "warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2023 rok będzie zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 732,90 zł (6 x 3490 x 3,5%), a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej - co najmniej 25% tej kwoty, czyli 183,23 zł" - przytacza portal mojeppk.pl.

Co istotne, w przypadku, gdy osoba posiada kilka rachunków PPK uwzględnia się wpłaty dokonane na każdy z nich

