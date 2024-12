To ostatni taki grudzień w handlu! Oto, co czeka Polaków 15 i 22 grudnia 2024 roku

Mój prąd 6.0. Przedłużony termin składania wniosków

Program Mój Prąd 6.0 ruszył na początku września tego roku. Początkowo nabór wniosków był planowany do 20 grudnia 2024 r. W ocenie NFOŚiGW, wydłużenie terminu do 6 marca 2025 pozwoli potencjalnym wnioskodawcom na przygotowanie wymaganego kompletu dokumentów. W komunikacie NFOŚiGW dodano, że w trwającym naborze wpłynęły 67 tys. 462 wnioski na 870 mln zł, w tym 28 tys. 378 wniosków na 404 mln zł dotyczących magazynów energii elektrycznej.

Mój prąd 6.0. Wysokość dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie dla fotowoltaiki z magazynami ciepła i energii przewidziane w programie to 28 tys. zł. O wsparcie mogą się starać prosumenci, którzy wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne ponieśli po 1 stycznia 2021 r. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing.

Dofinansowanie do mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm3 prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinasowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh – do 16 tys. zł.

Jak uzyskać wsparcie

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r. konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW. Obowiązkowe jest ponadto złożenie zaświadczenia z OSD - dokumentu wystawianego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci. "Brak tego zaświadczenia skutkuje odrzuceniem wniosku bez oceny pozostałych, złożonych dokumentów" - podkreślił NFOŚiGW.