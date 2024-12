i Autor: Szymon Starnawski Nowy projekt ustawy o wynagrodzeniu minimalnym za pracę - jest wyczekiwana zmiana

Dopłata do pensji 1380 złotych! Wypłaty ruszą z wyrównaniem od lipca 2024 roku

Sejm uchwalił nowelizację ustawy w sprawie dopłat do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dopłaty będą wyższe o ok. 15 proc. Co ważne, wypłaty ruszą z wyrównaniem za miesiące od lipca tego roku. Ustawą zajmie się teraz Senat. Ile zyskają pracownicy z niepełnosprawnością?