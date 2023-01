i Autor: Pixabay

Kryzys grzewczy

Dopłata prawie 4000 zł do paliwa ciekłego na ogrzewanie domu. Jak dostać pieniądze?

Od 1 stycznia 2023 roku można ubiegać się o dofinansowanie na paliwo ciekłe do ogrzewania domu, mieszkania lub wody. Ile wynosi dodatek i jakie warunki należy spełnić, by go uzyskać?