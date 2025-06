Alior Bank liderem: Lokata na Start z wysokim oprocentowaniem

Alior Bank w czerwcu 2025 roku zajmuje pierwsze miejsce w rankingu lokat kwartalnych Bankier.pl. Wybierając Lokatę na Start, można otrzymać oprocentowanie w wysokości 7 proc. w skali roku. Z tej propozycji mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto osobiste (np. Konto Jakże Osobiste lub Alior Konto) i wyrażą zgody marketingowe. Na tę lokatę można wpłacić do 30 000 zł.

Wiceliderem jest Lokata w promocji „Ekskluzywne korzyści z kontem oszczędnościowym Citigold 6,7%” od Citi Handlowego. Oprocentowanie 6,70 proc. w skali roku jest dostępne dla nowych klientów Citi Handlowego, którzy otworzą konto osobiste w wariancie Citigold. Warunkiem jest zapewnienie salda dziennego na rachunkach banku w wysokości min. 420 000 zł oraz zaakceptowanie regulaminu promocji. Na tej lokacie można utrzymać kwotę między 20 000 zł a 220 000 zł.

Na trzeciej pozycji plasują się dwie oferty ze stawką 6,50 proc. rocznie. Jedną z nich jest Lokata terminowa dostępna w Renault Banku, wymagająca dostępu do platformy Raisin i konta na tej platformie. Kwota maksymalna to 400 000 zł, a środki są chronione przez francuski system gwarantowania depozytów.

To samo miejsce zajmuje Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, dostępna pod warunkiem posiadania konta w tym banku. Limit wpłat to 12 000 000 zł, a oszczędności są objęte ochroną niemieckiego odpowiednika BFG.

Obniżki oprocentowania lokat – co się zmieniło w czerwcu?

W czerwcu 2025 roku obniżki oprocentowania lokat terminowych dotknęły kilka banków. W maju cięcia odnotowano w trzech instytucjach, a tym razem na ten ruch zdecydowało się pięć. Jak podaje Bankier.pl, średnie oprocentowanie pięciu najwyżej oprocentowanych ofert wynosi 6,56 proc. rocznie, czyli o 0,12 pp. mniej niż w maju.

Banki, które obniżyły oprocentowanie lokat w czerwcu, to:

Aion Bank – obniżka na Lokacie terminowej z 5,10 na 5,00 proc. w skali roku.

BNP Paribas Bank Polska – cięcia na Lokacie Tenisowej z 5,00 na 4,50 proc. rocznie.

Citi Handlowy – obniżka na Lokacie w promocji konta Citigold z 6,80 na 6,70 proc. w skali roku.

Inbank – zmiana na Lokacie na Start z 5,75 na 5,00 proc. w skali roku.

mBank – obniżka na Lokacie promocyjnej z 7,00 na 6,00 proc. w skali roku.

