Takie są notowania walut we wtorek 17 czerwca 2025 roku. Obserwujemy sytuację złotego

Jakie są kursy walut we wtorek 17 czerwca 2025 roku? O poranku euro kosztuje 4,27 zł, dolar amerykański 3,69 zł, frank szwajcarski 4,54 zł, zaś funt brytyjski 5,01 zł. Co się dzieje z polską walutą? Złoty lekko traci względem euro. Co wpływa na kursy walut?

i Autor: Shutterstock waluta, waluty, banknoty, euro, złoty, dolar, pieniądze