Rząd Hiszpanii wprowadza dopłaty do wynajmu dla młodych (do 35 lat), oferując 30 tys. euro na program "wynajem z opcją zakupu" oraz 11 tys. euro na zakup domu na obszarach wiejskich.

Premier Sanchez zapowiedział usunięcie z rejestru około 53 tys. mieszkań turystycznych z nieprawidłowościami, aby przekształcić je w lokale na stały wynajem.

Krytycy, w tym wicepremier Yolanda Diaz, obawiają się, że dopłaty mogą podnieść czynsze, a skuteczność ograniczenia mieszkań turystycznych budzi wątpliwości.

W Madrycie odbyły się protesty przeciwko wysokim czynszom, a rząd planuje również budowę przystępnych cenowo mieszkań, co pokazuje skalę problemu i potrzebę kompleksowych rozwiązań.

Czy Hiszpania stoi u progu przełomu na rynku nieruchomości? W obliczu narastającego kryzysu mieszkaniowego, rząd Pedro Sancheza ogłosił szereg inicjatyw, które mają na celu ułatwienie młodym ludziom dostępu do własnego dachu nad głową. Od dopłat do wynajmu po ograniczenie liczby mieszkań turystycznych – plany są ambitne, ale czy skuteczne? Sprawdźmy, co dokładnie proponuje hiszpański rząd i jakie kontrowersje budzą te rozwiązania.

Dopłaty do wynajmu dla młodych

Premier Hiszpanii, Pedro Sanchez, zapowiedział w poniedziałek dopłaty do wynajmu skierowane do osób młodych, mające na celu złagodzenie skutków kryzysu mieszkaniowego. Flagowym punktem programu jest dotacja w wysokości 30 tys. euro dla osób do 35. roku życia. Środki te mają być przeznaczone na programy wynajmu mieszkania z opcją zakupu. Co to oznacza w praktyce?

Mechanizm ma działać w następujący sposób: osoby wynajmujące mieszkanie, które zdecydują się na jego zakup, będą mogły odliczyć kwotę zapłaconego czynszu od ceny nieruchomości. To potencjalnie ogromna pomoc dla młodych ludzi, którzy często borykają się z problemem zgromadzenia wkładu własnego. Dodatkowo, rząd zaoferuje prawie 11 tys. euro na zakup domu na obszarach wiejskich w gminach do 10 tys. mieszkańców. Ma to zachęcić młodych ludzi do osiedlania się poza dużymi miastami, gdzie ceny nieruchomości są często zaporowe.

Czynsze w górę

Czy to rozwiązanie przyniesie oczekiwane rezultaty? Nie wszyscy są przekonani. Yolanda Diaz, wicepremier i minister pracy, stojąca na czele lewicowego bloku Sumar, który wchodzi w skład koalicji rządzącej, skrytykowała pomysł premiera Sancheza. Jej zdaniem, dopłaty do wynajmu mogą paradoksalnie doprowadzić do jeszcze większego wzrostu czynszów. Argumentuje to tym, że zwiększony popyt, wynikający z dopłat, może zostać wykorzystany przez właścicieli nieruchomości do podniesienia cen.

Kolejnym krokiem w walce z kryzysem mieszkaniowym jest ograniczenie liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy dla turystów. Podczas konwencji lokalnych struktur partyjnych w Maladze, premier Sanchez poinformował o usunięciu z rejestru około 53 tys. mieszkań turystycznych, w których wykryto nieprawidłowości.

"Według słów premiera mają one stać się teraz opcją dla stałego wynajmu przez młodych ludzi oraz rodzin." – to obietnica, która budzi nadzieje. Przekształcenie mieszkań turystycznych w lokale dostępne na stały wynajem mogłoby znacząco zwiększyć podaż mieszkań i obniżyć czynsze, szczególnie w popularnych wśród turystów miastach.

Jednak i w tym przypadku pojawiają się wątpliwości. Czy właściciele mieszkań turystycznych będą skłonni przestawić się na wynajem długoterminowy, który często wiąże się z większymi obowiązkami i potencjalnie niższymi zyskami? Czy rząd będzie w stanie skutecznie egzekwować przepisy i zapobiegać ponownemu przekształcaniu mieszkań w lokale turystyczne?

Program walki z kryzysem mieszkaniowym

Rząd w Madrycie przedstawił w pierwszej połowie roku kompleksowy program walki z kryzysem mieszkaniowym. Oprócz dopłat do wynajmu i ograniczenia mieszkań turystycznych, program obejmuje również powołanie państwowego przedsiębiorstwa do budowy nowych, przystępnych cenowo mieszkań. To długoterminowa inwestycja, która ma na celu zwiększenie podaży mieszkań i ustabilizowanie rynku.

Główne ugrupowanie opozycyjne – Partia Ludowa (PP) – zapowiedziało własną propozycję dotyczącą zwiększenia dostępności mieszkań. Szczegóły propozycji nie są jeszcze znane, ale można się spodziewać, że będą one stanowić alternatywę dla rozwiązań proponowanych przez rząd.

QUIZ PRL. Od dokwaterowań po wielką płytę. Ile wiesz o mieszkaniach w PRL? Pytanie 1 z 15 Problem mieszkaniowy w PRL był: Drugorzędną kwestią społeczną Najbardziej dotkliwym socjalnym powodem niezadowolenia społecznego Problemem dotyczącym tylko wielkich miast Następne pytanie