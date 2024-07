Dopłaty z programu Mój Prąd 6.0. Jak dostać 28 tys. zł?

Globalna awaria to nie cyberatak. "Naprawa może potrwać do kilku dni"

Nabór wniosków do programu Mój Prąd 6.0 do 20 grudnia 2024 r. albo do wyczerpania budżetu

Nabór wniosków do programu Mój Prąd 6.0 z budżetem 400 mln zł rusza 2 września - poinformowała na konferencji prasowej Hennig-Kloska, dodając, że nabór będzie trwał do 20 grudnia 2024 r. albo do wyczerpania budżetu. Nowa edycja programu to jakaś opcja w warunkach wysokich cen prądu.

Dla mikroinstalacji PV zgłaszanych do przyłączenia do sieci po 1 sierpnia br. warunkiem otrzymania dofinansowania z programu będzie dodatkowo zakup magazynu energii. Magazyn nie będzie konieczny dla uzyskania dofinansowania dla instalacji zgłoszonych do przyłączenia do 31 lipca. Warunkiem dofinansowania z programu Mój Prąd 6.0 jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing, wprowadzonym 1 kwietnia 2022 r.

Dofinansowanie do instalacji PV wyniesie maksymalnie 7 tys. zł, do magazynu energii elektrycznej - 16 tys. zł, a do magazynu ciepła - 5 tys. zł. Kwoty te można łączyć, dlatego prosument inwestujący w instalację PV, magazyn energii oraz magazyn ciepła może liczyć maksymalnie na 28 tys. zł dofinansowania.

Mój Prąd 6.0 z nowym limitem mikroinstalacji - 20 kW

W programie, w stosunku do poprzedniej edycji, podniesiono maksymalną moc dofinansowywanej mikroinstalacji z 10 do 20 kW, odpowiadając na głosy obywateli - zaznaczyła Hennig-Kloska. O dopłaty mogą się starać wszyscy, którzy wydatki na swoje instalacje ponieśli po 1 stycznia 2021 r., ale nie korzystali dotychczas z dofinansowania.Z dopłat wykluczona będzie jednak inwestycja polegająca na powiększeniu mocy posiadanej instalacji. Jednak posiadacz instalacji, chcący rozbudować ją o magazyn, będzie mógł skorzystać z dofinansowania właściwego dla magazynów. Jeżeli jednak będzie rozliczany w systemie net meteringu, będzie musiał przejść na net-billing.