Dostaniesz większe odszkodowanie za spóźnioną pensje. Korzystne zmiany

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Unijne przepisy implementowane ustawą. Termin przyjęcia projektu przez rząd to III/IV kwartał 2024 r.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przewiduje zmiany korzystne dla zatrudnionych. Osobą odpowiedzialną za legislację w tym zakresie jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany w prawie są nakierowane na zwiększenie ochrony zatrudnionych. W myśl art. 17 ust. 1 dyrektywy, państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do wykonania dyrektywy do listopada 2024 r. Celem dyrektywy jest poprawa warunków życia i pracy w UE, w szczególności zmniejszenie nierówności płacowych.

Podstawą ustalania lub aktualizacji ustawowych wynagrodzeń minimalnych mają być cztery obligatoryjne elementy: siła nabywcza ustawowych wynagrodzeń minimalnych z uwzględnieniem kosztów utrzymania, ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład, stopa wzrostu wynagrodzeń oraz długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany.

Więcej uprawnień dla inspekcji pracy

Dyrektywa przewiduje, że państwa członkowskie będą dążyć do zwiększenia skutecznego dostępu pracowników do uprawnień związanych z ochroną minimalnego wynagrodzenia poprzez kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy oraz rozwijania zdolności organów do podejmowania działań przeciwko pracodawcom, którzy nie przestrzegają przepisów prawa pracy.

Projekt ustawy wprowadza nowy typ przestępstwa oraz nowy typ wykroczenia, które związane są z naruszeniem prawa pracownika do wynagrodzenia za pracę, a także przewiduje naliczanie odsetek za nieterminowe wypłacenie należnych pracownikom wynagrodzeń. Ponadto, projekt przewiduje podwyższenie sankcji za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.