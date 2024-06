i Autor: Shutterstock, Artur Hojny/Super Express Kredyty

Dramat kredytobiorców. Polska z najwyższym oprocentowaniem kredytów hipotecznych w Europie

Serwis TabelaOferta.pl. wylicza, że (dane z marca 2024) Polska ma oprocentowanie kredytów na poziomie 7,58 proc., w Czechach jest 5,79 proc., w Niemczech wynosi 3,69 proc., Belgii to 3,49 proc.,a w Luksemburgu 3,29 proc. Najtaniej jest we Francji. Tam pozyczymy na 1,85 proc. Powołując się na ten dane we wpisie na portalu LinkedIn Robert Chojnacki, prezes Rednet24, ocenia, że "mimo niskiej inflacji, banki zaostrzają kryteria przyznawania kredytów." To doprowadza do coraz większej liczby "anulowania umów rezerwacyjnych z powodu braku zdolności kredytowej." Jakie są tego efekty?