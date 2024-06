Prezes NBP nie wyklucza podwyżki stóp procentowych w 2025 roku

Duża niepewność na rynkach. Nie wiadomo czy inflacja będzie gasła w 2025 roku

Prezes Glapiński podkreślał, że jesteśmy od 4 miesięcy w celu inflacyjnym na poziomie 2,5 proc., jednak jest to proces przejściowy -wyjaśniał. Po uwolnieniu, w lipcu cen energii, gazu i ciepła, inflacja będzie stopniowo rosnąć do poziomu 5,2 proc. W związku z tym, w 2024r roku nie ma szans na obniżenie stóp procentowych.

Szef polskiego banku centralnego, dodał, że istnieje bardzo duża niepewność co do cen surowców energetycznych, które uzależnione są od sytuacji polityczno-wojennej zwłaszcza od sytuacji na Bliskim Wschodzie, Ukrainie czy na Tajwanie. "Duża niepewność w prognozach wywołuje presja płacowa, która działa proinflacyjnie, nie wiadomo jak będa rosły płace w gospodarce" - stwierdził Glapiński podczas konferencji prasowej, podsumowującej aktualną sytuacje ekonomiczną, po posiedzeniu RPP.

Prezes NBP skomentował obniżkę stóp procentową w strefie euro. Jak powiedział "decyzja EBC nie wywrze większego wpływu na naszą politykę pieniężną; ona zwiększy atrakcyjność złotego".

Adam Glapiński odniósł się do wejścia Polski do strefy euro. Powtórzył, że 'po przyjęciu euro Polska będzie rozwijać się wolniej. - Polska bardzo szybko się rozwija i zmierza do zajęcia pozycji jednego z czołowych krajów europejskich" - powiedział.

Jednocześnie prezes Glapiński odniósł się do dużych zakupów złota przez NBP. Jak poinformował, "zakupy złota będą kontynuowane zgodnie z decyzją zarządu NBP, aż do osiągnięcia poziomu 20 proc. ogółu rezerw walutowych, których NBP ma teraz powyżej 200 mld dol. - Obecnie jest to ok. 13 proc., będziemy te zasoby powiększać.

- Od 2018 r. kupiliśmy ponad 260 ton złota, a w samym 2023 r. 130 ton; w sumie zasób złota NBP wzrósł do 363 ton, co daje 15. miejsce na świecie - poinformował Glapiński. Dodał, że więcej złota od NBP kupił tylko chiński bank centralny - podsumował szef NBP.

Jego zdaniem w czasach ataków cybernetycznych ważną rolę odgrywa gotówka.

"Jesteśmy krajem przyfrontowym, a gotówka pełni rolę, której nic nie może zastąpić w sytuacji ataku cybernetycznego. Kiedy obejmie on wszystkie formy płatności bankowych, wtedy pozostaje tylko gotówka" - podkreślił Glapiński.

Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła w środę (5.06), że utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

