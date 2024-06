RPP zadecydowała. Kredytobiorcy będą jeszcze musieli poczekać

Dlaczego RPP nie obniża stóp procentowych?

Stopa referencyjna utrzymuje się na poziomie 5,75 proc. od 05 października 2023 roku. W tym czasie inflacja z 6,6 proc. spadła do 2,4 proc. (dane z 15 maja za kwiecień tego roku) a od czterech miesięcy znajduje się w odchyleniu od celu inflacyjnego.

Tym samym, nie zmieni się też wysokość rat spłacanych już kredytów hipotecznych. "Zarówno 3 miesiące temu jak i 6 miesięcy temu poziom stawek WIBOR 3M i WIBOR 6M był bowiem zbliżony do obecnego. Ewentualne zmiany mogą wynieść tylko kilka złotych" -uważa Jarosław Sadowski główny analityk Expander.

Jak wylicza qanalityk "pewne zmiany zachodzą natomiast w przypadku ofert kredytów hipotecznych. Według danych NBP średnie oprocentowanie udzielanych kredytów spadało do lutego, kiedy wyniosło średnio 7,59%. W marcu i kwietniu już jednak rosło. W kwietniu (najnowsze dostępne dane) było to 7,74%. Taka podwyżka powoduje wzrost raty kredytu na kwotę 400 000 zł, na 30 lat, o 41 zł" - podaje Sadowski z Expandera.

Na razie RPP postępuje zgodnie z prognozami szefa polskiego banku centralnego, Adam Glapińskiego. Ten wskazał, że dla decyzji ws. stóp procentowych, kluczowe będą dwa czynniki: przywrócenie stawki VAT na żywność oraz odmrożenie cen energii, gazu i ciepła od 1 lipca. W pierwszym przypadku okazało się, że przywrócenie podatku na żywność wzięły na siebie sklepy i producenci żywności. Teraz wszyscy czekają na to, co będzie po 1 lipca kiedy odmrożone zostaną ceny ciepła, energii i gazu. Mimo proponowanych działań osłonowych, wiemy już, że podwyżek nikt nie uniknie. To właśnie w wakacyjne miesiące lipcu i sierpniu okaże się jak to z kolei przełoży sie na tempo wzrostu cen. Zgodnie z prognozami inflacja może podskoczyć do ok. 5,5 proc. na koniec roku. Stąd też decyzja o zamrożeniu stóp procentowych.

Marcin Berus, ekspert kredytowy Lendi wskazuje, że mamy zastój w przemyśle połączony z wysokimi stopami procentowymi.

W jego ocenie, "takie połączenie nie jest korzystne dla gospodarki a z punktu widzenia kredytobiorców każda obniżka stopy referencyjnej będzie ulgą dla portfela".

"Dlatego RPP powinna obniżyć stopy procentowe, ale zgodnie z ostatnimi konferencjami prezesa Adama Glapińskiego – Rada nastawia się na obniżki dopiero pod koniec tego roku" - mówi Berus z Lendi.

Berus dodaje też, że akcja kredytowa od czterech miesięcy wciąż spada i widać, że to nie koniec spadków. To by wskazywało, na to, że klienci banków czekają na decyzje o obniżce stóp procentowych, ale również - jak tłumaczy ekspert Lendi - "częściowo jest to związane ze spadkiem zdolności kredytowej bez programu Bezpieczny Kredyt a częściowo może być spowodowane odroczonym popytem w ramach wprowadzenia nowego programu pomocy dla kredytobiorców Mieszkanie Na Start (MnS)".

Z kolei Sawicki z Cinkciarz.pl dodaje, że "luzowaniu polityki pieniężnej nie sprzyja też rozpędzanie się wzrostu gospodarczego podsycane odradzaniem się konsumpcji".

"Szeroki strumień wydatków gospodarstw domowych będzie w najbliższych kwartałach wywierał presję popytową na ceny. Inflacja bazowa w maju spadła najpewniej wyraźnie poniżej 4 proc. r/r i była najniższa od połowy 2021 r., lecz dynamika wskaźnika nieuwzględniającego żywności i energii ugrzęźnie w tych trudnych do zaakceptowania przez bankierów centralnych okolicach" - uważa Sawicki.

Analityk wskazuje, że przez wiele kwartałów dodatnie realne stopy procentowe będą atutem złotego.

EKG 2024 Tadeusz Białek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.