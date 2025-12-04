Przełomowy wyrok WSA w Gliwicach: Osoby zwolnione z abonamentu RTV (np. ze względu na wiek, niepełnosprawność) nie muszą płacić za odbiorniki ani w domu, ani w firmie.

Zwolnienie ma charakter podmiotowy: Sąd uznał, że ulga przysługuje osobie, a nie miejscu, w którym odbiornik jest używany.

Poczta Polska nie zgadzała się z interpretacją: Dotychczas Poczta Polska twierdziła, że zwolnienie dotyczy tylko gospodarstwa domowego, a nie firmy.

Koniec sporów dla przedsiębiorców: Wyrok może zakończyć wieloletnie spory z Pocztą Polską i jest kluczowy dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Czy zwolnienie z abonamentu RTV obejmuje odbiorniki w firmie?

Przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do indywidualnego zwolnienia z opłat abonamentowych, od dawna zadawali sobie to pytanie. Odpowiedź przyniósł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 23 stycznia 2025 r. Sąd jednoznacznie stwierdził, że zwolnienie ma charakter podmiotowy, co oznacza, że jest przypisane do konkretnej osoby, a nie do miejsca użytkowania odbiornika. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że osoby zwolnione z abonamentu RTV nie muszą płacić opłat za odbiorniki radiowe i telewizyjne posiadane zarówno w domu, jak i w siedzibie firmy. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca spełnia ustawowe kryteria do zwolnienia (np. z tytułu wieku, niepełnosprawności czy statusu kombatanta), zwolnienie to obejmuje wszystkie zarejestrowane na niego odbiorniki, niezależnie od tego, czy znajdują się one w jego mieszkaniu, czy w biurze.

Spór o abonament RTV. Stanowisko Poczty Polskiej

Jak wynika z relacji portalu infor.pl, sprawa, która trafiła na wokandę, dotyczyła przedsiębiorcy, wobec którego Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. wszczął postępowanie egzekucyjne. Dotyczyło ono zaległych opłat za abonament RTV za okres od stycznia 2019 r. do sierpnia 2023 r. za odbiorniki znajdujące się w biurze. Przedsiębiorca podniósł, że jest zwolniony z opłat, ponieważ ukończył 75 lat i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Poczta Polska stała jednak na stanowisku, że zwolnienie dotyczy wyłącznie odbiorników w gospodarstwie domowym. Zdaniem Dyrektora COF, ustawodawca nie wprowadził przepisów, które uprawniałyby abonenta do uzyskania zwolnienia od wnoszenia opłat abonamentowych w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Wierzyciel argumentował, że przepisy rozróżniają opłatę w gospodarstwie domowym od opłat za każdy odbiornik w miejscu pracy, a zwolnienia dotyczą tylko tej pierwszej sytuacji.

Wyrok WSA w Gliwicach – kluczowe argumenty sądu

Sąd administracyjny nie zgodził się z interpretacją Poczty Polskiej i przyznał rację skarżącemu przedsiębiorcy. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że obowiązek rejestracji odbiornika i ponoszenia opłat jest przypisany do abonenta, czyli konkretnej osoby fizycznej. W analizowanym przypadku zarówno odbiorniki w domu, jak i w biurze należały do tej samej osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Sąd stwierdził, że przepisy ustawy o opłatach abonamentowych, definiując krąg osób zwolnionych, nie wprowadzają rozróżnienia na miejsce użytkowania odbiornika. Zdaniem sądu, z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej skarżący nie stał się odrębnym abonentem, a zwolnienie ma charakter podmiotowy, czyli dotyczy osoby, a nie miejsca. Tym samym sąd uchylił zaskarżone postanowienie Poczty Polskiej, zobowiązując organ do ponownego rozpatrzenia sprawy z uwzględnieniem tej wykładni.

PTNW - Modzelewski