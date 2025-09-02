Nowa Minister Zdrowia, Jolanta Sobierańska-Grenda, posiada znaczny majątek: pół miliona złotych oszczędności (430 tys. zł i 11 tys. euro), dom w Malborku oraz dwa mieszkania w Gdańsku, wycenione łącznie na ponad 2,7 mln zł.

Majątek Minister został ujawniony przez Wirtualną Polskę, ponieważ KPRM odmawia publikacji oświadczeń majątkowych nowych członków rządu, co budzi pytania o transparentność.

Jolanta Sobierańska-Grenda ma bogate doświadczenie w restrukturyzacji szpitali: w latach 2006–2020 uczestniczyła w procesach oddłużania i przekształceń około 30 placówek w Polsce.

Minister posiada także zobowiązania kredytowe: do spłacenia pozostało jej 37 tys. zł i 311 tys. zł z tytułu kredytów na mieszkania, a jej dochody z 2024 r. wyniosły ponad 320 tys. zł.

Jolanta Sobierańska-Grenda objęła w lipcu 2025 roku stanowisko ministra zdrowia w rządzie Donalda Tuska, wchodząc do resortu z reputacją sprawnej menadżerki. Jej doświadczenie obejmuje m.in. restrukturyzację i oddłużanie około 30 szpitali w Polsce. Jak pokazuje jej ostatnie oświadczenie majątkowe, złożone 24 czerwca 2025 roku, równie skutecznie zarządza prywatnymi finansami.

Ile zarabia i co posiada nowa minister zdrowia?

Zgodnie z dokumentem, do którego dotarła Wirtualna Polska, nowa minister zgromadziła na koncie 430 tys. zł oraz 11 tys. euro. Trzon jej majątku stanowią jednak nieruchomości. Jolanta Sobierańska-Grenda wraz z mężem jest właścicielką domu w Malborku o powierzchni 109 mkw., wycenionego na 430 tys. zł. Posiada również dwa mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach. Pierwsze z nich, o powierzchni 62 mkw. i wartości 700 tys. zł, znajduje się w Gdańsku nad Motławą. Drugie, 92-metrowe mieszkanie, zostało wycenione na 1,6 mln zł. Łączna wartość nieruchomości należących do nowej minister zdrowia, na podstawie jej oświadczenia, to ponad 2,7 mln zł.

W 2024 roku, pełniąc funkcję prezeski Szpitali Pomorskich, zarobiła 166 tys. zł. Dodatkowe przychody w wysokości 155 tys. zł przyniosły jej inne umowy o dzieło i zlecenia. Uzupełnieniem jej majątku jest samochód Mercedes C z 2018 roku o wartości 100 tys. zł.

Jakie kredyty spłaca Jolanta Sobierańska-Grenda?

Oświadczenie majątkowe uwzględnia również zobowiązania finansowe. Nowa szefowa resortu zdrowia spłaca dwa kredyty mieszkaniowe. Pozostała kwota pierwszego z nich, zaciągniętego w banku Pekao, wynosi 37 tys. zł. Drugie zobowiązanie, w banku Santander, to 311 tys. zł. Analiza dokumentu pokazuje, że wartość aktywów minister Sobierańskiej-Grendy znacząco przewyższa jej zobowiązania.

Wirtualna Polska rzuca światło na finanse nowych członków rządu w sytuacji, gdy ich oficjalne oświadczenia majątkowe od ponad miesiąca nie zostały opublikowane na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak podkreśla redakcja, analiza została oparta na ogólnodostępnych źródłach, takich jak księgi wieczyste czy dane GUS. Jawność oświadczeń majątkowych polityków jest fundamentem transparentności i prewencji antykorupcyjnej, a ich analiza pozwala na publiczną kontrolę finansów osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie. Umożliwia to obywatelom weryfikację, czy nie dochodzi do konfliktu interesów, co z kolei wzmacnia zaufanie do instytucji publicznych.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.