Dramat Polki na wakacjach all inclusive. Wyjazd do Egiptu okazał się koszmarem

Brzmi, jak początek powieści z gatunku horror? Może trochę przesadziłam, ale to naprawdę przydarzyło się naszej rodaczce. Wakacje all inclusive kuszą obietnicą bezstresowego wypoczynku z nieograniczoną ilością jedzenia i picia, w tym alkoholu lejącego się strumieniami. Niestety, taka forma relaksu może mieć też swoje ciemne strony. Przekonała się o tym Polka, która z ukochanym wybrała się na urlop do Egiptu.

Egipskie wakacje zamienione w koszmar

Całą sytuację opisał portal podroze.wprost.pl. Młoda Polka postanowiła na wakacje wybrać Egipt. Niestety, wymarzony wypoczynek zamienił się w koszmar.

Ogromny hotel, z którego do plaży trzeba było dojechać busikiem, był brudny i zaniedbany. Turystka nigdy nie spotkała się z takimi warunkami.

– Myślę, że niejeden szalet miejski prezentowałby się wspaniale w porównaniu z tymi widokami – relacjonowała portalowi.

Jeszcze większym rozczarowaniem okazało się jedzenie w all inclusive. – Było obrzydliwe, monotonne i nieświeże. Podejrzewam, że wczorajsze resztki były odgrzewane następnego dnia – relacjonowała.

Turystka i jej partner zatruli się pokarmowo. – To nie tak miał wyglądać nasz romantyczny wyjazd – podsumowała.

Dodatkowo, kobieta narażona była na nachalne i niestosowne zachowanie ze strony personelu hotelowego. – Pochodzili i sami zaczynali masować, mimo naszego sprzeciwu - mówi cytowana przez portal turystka. Mężczyźni z obsługi obłapiali kobiety wzrokiem, a Daria doświadczała niechcianych flirtów, mimo obecności partnera.

Porażką okazała się również wycieczka na nurkowanie. Uczestnicy pod wpływem alkoholu wchodzili do wody, a jedna z dziewczyn przewróciła się tak niefortunnie, że nie mogła ruszać nogami.

Personel hotelu nie udzielił jej odpowiedniej pomocy. Dziewczyna została jedynie położona na ławce i przykryta ręcznikiem, mimo prawdopodobnego uszkodzenia kręgosłupa. W takim stanie turystka leżała przez kilka godzin.

Historia naszej rodaczki to ostrzeżenie dla wszystkich planujących wakacje w Egipcie. Przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić opinie o hotelu i wybrać miejsce, które zapewnia komfort, bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę medyczną.

Niska cena kusząca, ale czy warto ryzykować?

Wakacje all inclusive w egzotycznych krajach kuszą obietnicą beztroskiego wypoczynku w otoczeniu słońca, plaż i palm. Niskie ceny dodatkowo zachęcają do skorzystania z takiej oferty. Warto jednak pamiętać, że kierowanie się wyłącznie ceną może prowadzić do rozczarowań i poważnych problemów.

Dlaczego kierowanie się niską ceną nie jest dobrym pomysłem?

Niska jakość usług: Hotele oferujące niskie ceny często oszczędzają na jakości usług. Może to oznaczać brudne pokoje, niesmaczne i monotonne jedzenie, zaniedbaną infrastrukturę oraz brak odpowiedniej obsługi.

Poziom bezpieczeństwa: W niektórych krajach, szczególnie tych biedniejszych, standardy bezpieczeństwa mogą być niższe niż w Europie. Turyści w hotelach oferujących niskie ceny mogą być bardziej narażeni na kradzieże, oszustwa, a nawet ataki.

Ukryte koszty: Nierzadko w przypadku najtańszych ofert all inclusive pojawiają się dodatkowe, nieprzewidziane opłaty. Mogą one dotyczyć np. korzystania z niektórych udogodnień hotelowych, wycieczek fakultatywnych lub nawet napiwków.

Brak autentyczności: Hotele nastawione na masową turystykę często nie oferują kontaktu z prawdziwą kulturą i zwyczajami danego kraju. Turyści zamknięci w sztucznym raju all inclusive mogą nie doświadczyć lokalnej atmosfery i gościnności.

Zamiast kierować się wyłącznie ceną, przed wyjazdem warto:

Dokładnie sprawdzić opinie o hotelu: Pozytywne opinie innych turystów mogą być dobrym wyznacznikiem jakości usług.

Zweryfikować lokalizację hotelu: Upewnić się, że hotel znajduje się w bezpiecznej okolicy i w pobliżu interesujących atrakcji.

Porównać oferty różnych touroperatorów: Niekiedy wyższa cena może oznaczać wyższy poziom usług i większe bezpieczeństwo.

Zapewnić sobie odpowiednie ubezpieczenie: Ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, np. chorobą czy wypadkiem, jest niezwykle ważna podczas wyjazdów zagranicznych.

Pamiętajmy, że wakacje to czas na relaks i przyjemności. Nie warto ryzykować ich zmarnowania przez wybór najtańszej oferty, która może okazać się pułapką.

Zainwestujmy w sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo, aby móc w pełni cieszyć się urokami egzotycznego wypoczynku.

