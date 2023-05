Dramat polskich emerytów! Muszą pracować żeby przeżyć! Niechlubny rekord Polski

Kraje, w których emeryci najczęściej wracają do pracy

Preply, platforma do nauki języków online, przeanalizował dane z 45 najbogatszych krajów świata, a następnie, dla każdego z nich ocenił prawdopodobieństwo powrotu emerytów do pracy. Biorąc pod uwagę obecny stan systemów opieki społecznej, sytuację finansową i demografię krajów rozwiniętych, Polska jest krajem, w którym emeryci, najczęściej zmuszeni są do powrotu na rynek pracy, jeśli chcą żyć na godnym poziomie. Do tak niskiej oceny przyczynił się przede wszystkim system opieki społecznej plasujący się na 2. miejscu wśród najgorszych w krajach rozwiniętych i plasująca się na 8. pozycji gospodarka najmniej sprzyjająca przechodzeniu na emeryturę. Za Polską znalazły się Włochy, mimo, że gospodarkę tego kraju oceniono wyżej niż średnia dla wszystkich badanych państw. Ostatnie miejsce na niechlubnym podium przypadło Irlandii.

Kraje, w których emeryci najrzadziej wracają do pracy

Liderem pod tym względem jest Dania. I nic dziwnego: pod względem finansowym ma najlepiej oceniany system opieki społecznej. Finlandia uplasowała się na 2. miejscu. Podobnie jak Dania, Finlandia zapewnia swoim emerytom najwyższej klasy program opieki społecznej. Podium zamyka Holandia. Na 4. miejscu uplasował się Bahrajn z bardzo dobrymi warunkami demograficznymi, sprzyjającymi emerytom, a 5. Miejsce przypadło Brunei.

Jak kryzys kosztów utrzymania wpływa na emerytów na całym świecie?

Obecny globalny kryzys kosztów utrzymania charakteryzuje się spowolnieniem aktywności gospodarczej i rosnącą inflacją, częściowo ze względu na finansowe konsekwencje pandemii COVID i inwazji Rosji na Ukrainę. Według World Economic Outlook Report wzrost gospodarczy spowolnił z 6,0 proc. w 2021 r. do 3,2 proc. w 2022 r., podczas gdy inflacja wzrosła z 4,7 proc. w 2021 r. do 8,8 proc. w 2022 r. Gwałtownie rosnące wydatki na żywność, podwyższone ceny paliw i zwiększone zadłużenie sprawiły, że światowa gospodarka znalazła się w niestabilnym stanie - nawet ONZ uznała to za najgorszy kryzys kosztów utrzymania w XXI wieku.

Niedawne badanie przeprowadzone wśród starszych pracowników w Wielkiej Brytanii wykazało, że ponad 30 proc. emerytów powróciło lub rozważa powrót do pracy, a prawie 70 proc. z nich jako powód tej decyzji podało obawy finansowe. Pokazuje to że, kryzys związany z kosztami utrzymania zmusza emerytów do powrotu na rynek pracy.

