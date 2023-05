Nowe limity dorabiania do emerytury. Seniorze, sprawdź, ile zarobisz od 1 czerwca 2023 roku

Czas tylko do 1 czerwca! Nie złożysz wniosku, nie dostaniesz zwrotu składki ZUS

Dorabianie do emerytury

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 – mężczyzn, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Bez ograniczeń możesz dorabiać również wtedy, jeśli pobierasz rentę dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową albo rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, muszą kontrolować, czy zarobki nie są zbyt wysokie i nie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę?

Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę świadczenia.

Nowe limity dorabiania dla emerytów od czerwca 2023

Od 1 czerwca 2023 roku limity zmieniają się i będą wyższe niż w poprzednim kwartale. GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło 7124,26 zł - to o blisko 400 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim kwartale (6733,49 zł). W związku z tym w czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 roku wzrosną limity dla dorabiających emerytów. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku kwota przychodu odpowiadająca:

* 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2023 r. wynosi 4987 zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty,

* 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2023 r. wynosi 9261,60 zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty

Do maja 2023 limity były niższe. Wynosiły odpowiednio 4713,50 zł i 8753,60 zł.

