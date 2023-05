Kupujemy coraz mniej. Pogłębia się recesja konsumencka

Miliony złotych na program Opieka 75 plus! Co seniorzy mogą zyskać?

Czym jest recesja konsumencka? Jak tłumaczy Kamil Sobolewski z Pracodawców RP w rozmowie z portalem Money.pl jest to zjawisko spadku konsumpcji realnej, czyli oczyszczonej o efekt rosnących cen. - Przykładowo, gdy średnie ceny w roku rosną o 15 proc., a konsumpcja nominalnie rośnie o 10 proc., to recesja konsumencka wynosi ok. 5 proc. - wyjaśnia dla money.pl Sobolewski. Coraz więcej ludzi jest skłonnych do ograniczania wydatków na ważne zakupy.

- Dobrobyt Polaków nie zależy od pieniędzy, lecz od wydajności naszej gospodarki - mówi ekonomista i dodaje, że skonsumujemy "tylko tyle i równo tyle, ile wytworzymy". - Wiadomo, że gdy na koniec dnia bazar się zamyka i zostają ziemniaki, to są na nie promocje, bo inaczej towar się zmarnuje. A więc konsumpcja w skali całej zbiorowości Polaków nie zależy naszych od pieniędzy. Ale od pieniędzy zależy, kto skonsumuje więcej - mówi Sobolewski.

To, czy natomiast konsumpcja w krótkim okresie wzrośnie będzie zależeć m.in. od tego, ile oszczędności ludzie wydadzą lub ile pieniędzy popłynie do ludzi z kredytów. Co może się natomiast zdarzyć najgorszego? - Gdybym miał nakreślić najczarniejszy scenariusz, to według mnie byłaby to sytuacja, w której będziemy musieli zabierać ludziom świadczenia socjalne w momencie, gdy będą ich najbardziej potrzebować - mówi Sobolewski w rozmowie z Money.pl. - Jeśli na skutek jakichś globalnych zawirowań gospodarczych dopadnie nas kryzys, będziemy potrzebować pieniędzy, by go ugasić, ale tych pieniędzy nie będzie, bo rozdaliśmy je w czasach prosperity - dodaje.

