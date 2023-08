Dramat prawie 3 mln Polaków! Będą musieli oddać ponad 20 tys. zł rocznie

Składki ZUS ostro w górę!

Do 15 czerwca rząd musi przekazać związkowcom i pracodawcom zasiadającym w Radzie Dialogu Społecznego założenia do projektu budżetu państwa na przyszły rok. To podstawowe dane, na podstawie których będzie konstruowana najważniejsza ustawa. Jak podaje dziennik "Fakt" z tego dokumentu możemy dowiedzieć się, że rząd prognozuje w przyszłym roku 6,6 proc. inflację, 3 proc. wzrost PKB. Są także informacje o planowanych reformach. W założeniach znalazł się zapis m.in. o planowanej podwyżce 500 plus do kwoty 800 zł, co ma mieć pozytywny wpływ na polską gospodarkę.

"Dodatkowy wpływ na wzrost spożycia prywatnego będzie miało podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 zł. Część z dodatkowych środków wypłacanych gospodarstwom domowym zostanie przeznaczona na dodatkową konsumpcję, a część z nich spowoduje podniesienie stopy oszczędności. Pozytywny wpływ tej reformy na dynamikę spożycia prywatnego oraz wzrostu gospodarczego będzie rozkładał się na lata 2024-2025" – czytamy w założeniach do projektu budżetu.

Rząd spodziewa się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie o 9,7 proc. i wyniesie 7794 zł brutto. Takie wartości zostały wskazane w założeniach do projektu budżetu. Osoby pracujące na własny rachunek nie będą zadowolone, bo oznaczać to będzie skok obowiązkowych składek ZUS. Obecnie naliczane są od przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi 6935 zł. Przy takiej płacy, co miesiąc pracujący na własny rachunek odprowadza 1418 zł miesięcznie. Dodatkowo trzeba doliczyć składkę zdrowotną – najniższa wynosi 381 zł miesięcznie. Tym samym, na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy w 2023 roku co miesiąc płacą ponad 1 tys. 800 zł miesięcznie.

– Oznacza to [wzrost przeciętnego wynagrodzenia - przyp.red.], że w 2024 roku przedsiębiorca zapłaci miesięcznie 175,70 zł więcej składek na ubezpieczenie społeczne – mówi w rozmowie z "Faktem" dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego i dodaje, że same składki na ubezpieczenia społeczne w przyszłym roku będą kosztowały przedsiębiorców 19 130 zł.

