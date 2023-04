Dramat seniorów! Listonosz nie wyda emerytury do ręki? Nowe przepisy

Biden zawstydził Trumpa. Prezydent USA zrobił to, na co jego poprzednik się nie odważył

Znajomość z listonoszem nie pomoże

Portal wyjaśnia, że nowy obowiązek to efekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i nowych regulaminów każdy listonosz jest zobowiązany nie tylko do weryfikacji osoby, której wręcza pieniądze, poprzez wgląd do dowodu osobistego. Jego numer musi zapisać też w dokumentach, obok imienia, nazwiska czy numeru PESEL.

Wyborcza.pl cytuje Daniela Witowskiego, rzecznika prasowego Poczty Polskiej pytany o to, czy nie obawia się, iż może rodzić to potencjalne nadużycia i próby wyłudzeń wśród seniorów, odpowiada: - Czujność pocztowców wielokrotnie uchroniła seniorów od próby wyłudzenia pieniędzy. Zwracamy szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa, dlatego przywołana postawa listonosza nie powinna budzić kontrowersji.

Na łamach portalu swoją historię opisał pan Jan, mieszkaniec małej wsi w okolicy Kalwarii Zebrzydowskiej. Mężczyzna nie kryje, że poczuł się nieswojo gdy znana mu od lat listonoszka poprosiła o numer jego dowodu osobistego.

-Kiedy powiedziała mi, że musi spisać sobie na kartce numer mojego dowodu osobistego, zapaliła mi się czerwona lampka. Odmówiłem więc, a ona powiedziała mi, że niestety bez tego nie wyda nam pieniędzy - opowiada w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

-My naszą listonoszkę znamy. Ale niech kiedyś przyjdzie ktoś, kto powie mi, że dostaliśmy jakieś dodatkowe pieniądze, sto czy dwieście złotych, również zażąda dowodu, a potem okaże się oszustem, który weźmie na nas kredyt? Tyle mówi się o podobnych wyłudzeniach, które spotykają starszych. A tutaj w problematyczną sytuację wprowadza nas sam rząd - dodaje w rozmowie z "Wyborczą" senior.

Portal przy tym przypomina, że dowody osobiste musimy okazać przy różnych okazjach np. banku czy szpitalu jednak spisujący dane nie może się z nim oddalić i zacząć z niego korzystać bez obecności właściciela.

