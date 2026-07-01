Waloryzacja dodatków do emerytur w 2027 roku może wynieść około 3,66%, bazując na najnowszych danych GUS o inflacji i wzroście wynagrodzeń.

Większość dodatków, np. pielęgnacyjny, wzrośnie o 13,42 zł miesięcznie, natomiast dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł.

Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca 2027 roku, po ogłoszeniu ostatecznego wskaźnika w lutym.

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Waloryzacja dodatków do emerytur 2027. O ile wzrosną świadczenia?

Najnowsze dane GUS dotyczące inflacji i wynagrodzeń pozwalają oszacować przyszłoroczną waloryzację emerytur oraz dodatków wypłacanych razem ze świadczeniami. Czerwcowa inflacja wyniosła 2,5 proc., natomiast przeciętne wynagrodzenia w maju wzrosły o 5,8 proc. rok do roku.

Jeżeli podobne wartości utrzymają się do końca roku, wskaźnik waloryzacji może wynieść około 3,66 proc.. W takim wariancie minimalna emerytura wzrosłaby z obecnych 1978 zł brutto do około 2051 zł brutto, czyli o blisko 72 zł miesięcznie.

Wzrost dodatków do emerytur i rent

Coroczna waloryzacja obejmuje również dodatki wypłacane przez ZUS wraz z emeryturami i rentami. W przypadku prognozowanego wzrostu o 3,66 proc. podwyżki będą zróżnicowane – od kilkudziesięciu groszy do ponad 50 zł miesięcznie.

Najwyższą kwotowo podwyżkę może otrzymać dodatek do renty inwalidy wojennego. Jego wartość wzrosłaby z 1403,90 zł do 1455,28 zł, czyli o 51,38 zł.

Większość dodatków, takich jak dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki czy dodatek za tajne nauczanie, wynosi obecnie 366,68 zł. Przy prognozowanej waloryzacji ich wysokość zwiększyłaby się o 13,42 zł miesięcznie. Z kolei dodatek dla sieroty zupełnej wzrósłby z 689,17 zł do 714,39 zł, co oznacza podwyżkę o 25,22 zł.

Od kiedy ruszą wypłaty zwaloryzowanych dodatków?

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony w lutym 2027 roku, po opublikowaniu pełnych danych gospodarczych GUS za 2026 rok. Zwaloryzowane emerytury, renty oraz dodatki będą wypłacane przez ZUS od 1 marca 2027 roku.

Waloryzację wszystkich dodatków prezentujemy w GALERII

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Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]