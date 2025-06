Zadłużenie seniorów w Polsce rośnie w zastraszającym tempie

Z danych zgromadzonych przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biuro Informacji Kredytowej wynika, że choć liczba seniorów, którzy spóźniają się ze spłatą zobowiązań, maleje, to kwota ich zaległego zadłużenia rośnie w zatrważającym tempie.

Na koniec kwietnia br. całkowita wartość zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych osób powyżej 65. roku życia przekroczyła 12,3 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, zadłużenie seniorów wzrosło o ponad 640 mln zł, a w porównaniu z kwietniem 2020 roku aż o 2,9 mld zł.

Oznacza to, że senior ma obecnie do spłacenia średnio 33,5 tys. zł zaległości. To o blisko 2,9 tys. zł więcej niż rok temu i o 8,6 tys. zł więcej niż w 2020 roku.

Mniej seniorów ze spóźnionymi płatnościami, ale kwoty długu rosną

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że maleje liczba seniorów, którzy spóźniają się ze spłatą swoich zobowiązań. Osób z zaległymi długami jest obecnie około 370 tys., czyli o około 14,4 tys. mniej niż rok temu.

Przyczyny zadłużania się seniorów

Prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski zaznacza, że w przypadku seniorów trudno wskazać jedno dominujące źródło przeterminowanego zadłużenia.

- "Ich sytuacja finansowa to efekt wielu nakładających się czynników – od typowych zobowiązań, takich jak kredyty czy pożyczki po zaległości wynikające z nieprzewidzianych wydatków, jak badania czy leki. Istotną rolę odgrywają również czynniki charakterystyczne dla tej grupy, jak niewystarczająca świadomość finansowa, ufność i zaufanie do nieznanych źródeł informacji czy mniejsza biegłość w identyfikowaniu zagrożeń cyfrowych" – wyjaśnia Szarkowski.

Uwaga na oszustwa

Coraz częściej przyczyną zadłużenia są także oszustwa wymierzone w pokolenie starszych.

Z danych BIK wynika, że w 2024 roku co 20. osoba w wieku powyżej 65. roku życia była na celowniku oszustów. Seniorzy byli narażeni na kradzież łącznie 14,7 mln zł z tytułu wyłudzeń. Oznacza to, że codziennie starsza osoba miała tracić średnio 40 tys. zł. BIG InfoMonitor, powołując się na dane Komendy Głównej Policji, poinformował, że w pierwszym półroczu 2024 roku odnotowano 9 954 przypadki oszustw wymierzonych w osoby starsze.

