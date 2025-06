Spis treści

Dlaczego o tym piszemy:

Zabezpieczenie finansowe po stracie: Renta wdowia to kluczowe wsparcie finansowe dla osób, które straciły współmałżonka. Prawidłowo wypełniony wniosek ERWD to pierwszy krok do uzyskania tego świadczenia.

Renta wdowia to kluczowe wsparcie finansowe dla osób, które straciły współmałżonka. Prawidłowo wypełniony wniosek ERWD to pierwszy krok do uzyskania tego świadczenia. Uniknięcie problemów i opóźnień: Nieprawidłowo wypełniony wniosek ERWD może skutkować odmową lub opóźnieniem w wypłacie renty wdowiej. Chcemy pomóc Ci uniknąć tych problemów.

Nieprawidłowo wypełniony wniosek ERWD może skutkować odmową lub opóźnieniem w wypłacie renty wdowiej. Chcemy pomóc Ci uniknąć tych problemów. Maksymalizacja świadczenia: Wybór odpowiedniego wariantu we wniosku ERWD ma wpływ na wysokość renty wdowiej. Podpowiadamy, jak wybrać najkorzystniejszą opcję.

Wybór odpowiedniego wariantu we wniosku ERWD ma wpływ na wysokość renty wdowiej. Podpowiadamy, jak wybrać najkorzystniejszą opcję. Aktualne zmiany w przepisach: Przepisy dotyczące renty wdowiej mogą być skomplikowane. Wyjaśniamy, jak złożyć wniosek ERWD zgodnie z aktualnymi wymogami ZUS.

Przepisy dotyczące renty wdowiej mogą być skomplikowane. Wyjaśniamy, jak złożyć wniosek ERWD zgodnie z aktualnymi wymogami ZUS. Wsparcie w trudnej sytuacji: Rozumiemy, że strata bliskiej osoby to trudny czas. Chcemy ułatwić Ci proces ubiegania się o rentę wdowią, krok po kroku.

Gdzie złożyć wniosek o rentę wdowią - ERWD

Specjalny formularz, którym trzeba się posługiwać, wnioskując o rentę wdowią (druk ERWD), jest dostępny w formie papierowej w każdej placówce ZUS lub do pobrania na stronie www.zus.pl.

Można złożyć papierowy wniosek ERWD w placówce ZUS i uzyskać na kopii wniosku potwierdzenie jego złożenia. Można wysłać wniosek pocztą za potwierdzeniem odbioru. Można również złożyć go elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Wybór wariantu renty wdowiej będzie zależał od decyzji wnioskodawcy lub od możliwości dokonania wyboru przez instytucję emerytalno-rentową, która na prośbę seniora podejmie najkorzystniejszą decyzję. Aby decyzję za wnioskodawcę podjął ZUS, we wniosku w punkcie dotyczącym wysokości świadczenia należy zaznaczyć wybór wyższego świadczenia.

ZUS nie przyzna renty wdowiej, jeżeli nie złoży się wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną na druku ERWD.

Jakich błędów we wniosku lepiej nie popełnić

Podczas wypełniania formularza ERWD trzeba dokładnie zapoznać się z jego zawartością, a następnie zaznaczyć właściwe odpowiedzi. Wpisanie do rubryk błędnych informacji lub pozostawienie pustych rubryk spowoduje, że ZUS wyda decyzję odmowną lub postępowanie w sprawie przyznania renty wdowiej będzie trwało dłużej.

Najczęstsze błędy w wypełnionych formularzach ERWD

Błędna odpowiedź na pytanie o posiadane świadczenia

Na 3. stronie wniosku w sekcji dotyczącej oświadczenia wnioskodawcy znajduje się pytanie: „mam przyznane inne świadczenie lub mam złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuję na decyzję w tej sprawie”. Osoby, które mają przyznane świadczenie, odpowiadają często „nie”, ponieważ biorą pod uwagę drugą część pytania o to, czy oczekują na decyzję w tej sprawie. W rezultacie z takiej odpowiedzi wynika, że wnioskodawca nie ma prawa do co najmniej dwóch świadczeń, decyzja dotycząca renty wdowiej powinna więc być odmowna. Na to pytanie, jeśli mamy przyznane świadczenie, ale także gdy oczekujemy na decyzję w tej sprawie, powinniśmy odpowiedzieć „tak”.

Podobnie, jeśli wdowa lub wdowiec ma już ustalone prawo do swojej emerytury lub renty rodzinnej po zmarłym małżonku, ale jedno z tych świadczeń zostało zawieszone, należy zaznaczyć odpowiedź „tak”, tymczasem wypełniający wniosek często zaznaczają „nie”.

Odpowiedź „tak” należy wybrać także w przypadku, gdy wniosek o przyznanie drugiego świadczenia został złożony niedawno.

Brak odpowiedzi na pytanie o świadczenia z innych państw

Na pytanie, czy wdowa lub wdowiec posiada lub złożył wniosek o świadczenie z systemu ubezpieczeń społecznych innego państwa, często wnioskodawcy nie udzielają żadnej odpowiedzi, sądząc, że to ich nie dotyczy. Jeśli nie pobieramy świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych innego państwa oraz nie złożyliśmy wniosku o takie świadczenie, powinniśmy odpowiedzieć „nie”.

Niewskazanie wariantu wypłaty świadczeń

Wnioskodawcy często nie wskazują, które świadczenie ZUS ma wypłacać w całości, czyli w 100 proc. wysokości, a które na poziomie 15 proc. To istotne, ponieważ od naszego wyboru zależy wysokość renty wdowiej. Jeżeli sami nie potrafimy obliczyć, który z dwóch wariantów (100 proc. świadczenia własnego i 15 proc. świadczenia rodzinnego, czy 100 proc. świadczenia rodzinnego i 15 proc. świadczenia własnego) wybrać, powinniśmy w odpowiedniej rubryce zaznaczyć, że chcemy, aby ZUS obliczył za nas, który z wariantów będzie dla nas korzystniejszy.

Nieuwzględnienie warunków wiekowych

Kolejny błąd polega na zignorowaniu warunku, że aby mieć przyznaną rentę wdowią, prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku należało nabyć nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat w przypadku kobiet i nie wcześniej niż w dniu ukończenia 60 lat w przypadku mężczyzn. Tymczasem wniosek o rentę wdowią często składają osoby owdowiałe np. w roku, w którym ukończyły 55 czy 60 lat, ale jeszcze przed ukończeniem odpowiedniego wieku. Jeśli więc kobieta owdowiała np. w maju 2013 r., a 55 lat ukończyła w czerwcu tego samego roku, nie może złożyć wniosku ERWD, ponieważ owdowiała przed ukończeniem 55 roku życia, a nie „nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 roku życia”.

Niezrozumienie istoty renty wdowiej

Wnioski wypełniają często osoby, którym wydaje się, że renta wdowia to dodatek do emerytury wdowy lub wdowca oraz że do jej otrzymania wystarczy sam fakt bycia wdowcem lub wdową. Stąd puste rubryki (a wszystkie rubryki wniosku ERWD powinny być wypełnione) zostawiają osoby, które nie spełniają warunków koniecznych do otrzymania renty wdowiej, ponieważ np.:

są wdową czy wdowcem, ale nie mają jeszcze prawa do własnego świadczenia (np. emerytury) , ponieważ nie ukończyły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego;

, ponieważ nie ukończyły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego; są wdową czy wdowcem, ale zanim zmarli ich małżonkowie, rozwiedli się z nimi i zmienili miejsce zamieszkania, a aby mieć przyznaną rentę wdowią, trzeba spełnić warunek pozostawania we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka.

Składanie wniosków po więcej niż jednym małżonku

Rzadziej, ale jednak zdarzają się osoby, które składają do ZUS np. dwa wypełnione formularze ERWD – po jednym na każdego ze zmarłych mężów lub żon. Chodzi o osoby, które owdowiały np. dwa razy, w dodatku w obu przypadkach miałyby teoretycznie prawo do otrzymania renty wdowiej. Wychodzą z założenia, że ZUS sprawdzi, po którym z mężów lub po której z żon kwota przyznanej im renty wdowiej będzie korzystniejsza. Tymczasem rentę wdowią można otrzymać tylko po ostatnim mężu i ostatniej żonie, bez względu na to, jak długo trwały małżeństwa. Nawet jeśli np. pierwsze trwało 25 lat, a drugie kilka miesięcy, o rentę wdowią można starać się tylko w związku z byciem wdową lub wdowcem po ostatnim małżonku.

Ważne! Rentę rodzinną przyznaną przez ZUS można połączyć z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przysługującymi z Krajowego Rejestru Ubezpieczenia Społecznego, Wojskowego Biura Emerytalnego, Zakładu Emerytalnego MSWIA oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej.

Wniosek ERWD - jak wypełnić krok po kroku

Zasady wypełniania wniosku:

Wypełnij wniosek wielkimi literami

Pola wyboru zaznacz znakiem X

Wypełnij wniosek kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Dane wnioskodawcy

Wypełnij dane wnioskodawcy (wdowy lub wdowca) i jego miejsce zamieszkania. Odrębna rubryka „Adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce / adres miejsca pobytu” przeznaczona jest dla wnioskodawców, którzy teraz mieszkają za granicą, ale wcześniej mieszkali w Polsce. Osoby te, jeśli nie mają obecnie adresu miejsca zamieszkania, powinny podać adres miejsca pobytu lub adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Powinny także podać adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub adres ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce/adres miejsca pobytu.

Oświadczenia dotyczące świadczeń

Następnie we wniosku ERWD jest miejsce na przekazanie informacji, czy wnioskodawca:

ma przyznaną rentę rodzinną lub ma złożony wniosek o rentę rodzinną i oczekuje na decyzję w tej sprawie,

ma przyznane inne świadczenie lub ma złożony wniosek o inne świadczenie i oczekuje na decyzję w tej sprawie.

Oświadczenia dotyczące sytuacji rodzinnej

Następnie, przez zaznaczenie kwadracika TAK albo NIE, składa się oświadczenia o tym, że:

do dnia śmierci współmałżonka wnioskodawca pozostawał we wspólności małżeńskiej (wspólnie zamieszkiwali lub prowadzili wspólne gospodarstwo domowe, lub łączył ich inny rodzaj więzi),

wnioskodawca jest obecnie w związku małżeńskim (dotyczy nowego związku po śmierci małżonka).

Zakres wniosku

W rubryce „Zakres wniosku" wnioskodawca wnosi o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną i jednocześnie musi wybrać, które świadczenie chce, by było wypłacane w 100% (renta rodzinna, inne własne świadczenie emerytalno-rentowe, czy wyższe świadczenie).

Dane dotyczące wypłaty i odbioru

Dalej trzeba podać rachunek bankowy albo miejsce zamieszkania, gdzie ma być przekazywana renta wdowia (świadczenia w zbiegu).

Następnie trzeba wskazać:

jakie załączniki dołączamy do wniosku,

sposób odbioru odpowiedzi (czy odbierzemy ją w placówce ZUS samodzielnie lub przez osobę upoważnioną, czy pocztą na adres wskazany we wniosku, czy na koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS).

Ważne informacje o dokumentach

Gdy wdowa lub wdowiec ma już przyznane prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku ERWD o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną nie musi dołączać żadnych dokumentów. Gdy nie złożył dotąd wniosku o rentę rodzinną lub o własne świadczenie (np. emeryturę), musi taki wniosek złożyć, przejść całą dalszą procedurę przyznawania tego świadczenia, a dopiero wtedy może się ubiegać o rentę wdowią.

To kolejny błąd przy składaniu wniosku ERWD: robią to osoby, które nie mają jeszcze prawa do własnego świadczenia lub renty rodzinnej, tymczasem aby móc mieć przyznaną rentę wdowią, musi zachodzić zbieg tych świadczeń.

