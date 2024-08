Dramatyczna historia. Jak ZUS pozbawił leczenia chorego na raka

Bez środków do życia i prawa do leczenia. Dramat męża Pani Teresy

Jak opowiada SE, Pani Teresa, mąż wypracował 38 lat składkowych. Trzy lata przed emeryturą usłyszał straszną diagnozę. Lekarz orzecznik orzekł wobec jej męża I grupę inwalidzką, która oznacza, że osoba jest całkowicie niezdolna do pracy. Na tej podstawie mąż naszej czytelniczki otrzymał stosowną rentę, dzięki czemu był osobą ubezpieczoną.

-Później po operacji męża, ZUS zaocznie zabrał mężowi I grupę, bo dopatrzył się kilku miesięcy nieskładkowych i przesunął go do II grupy jako częściowo niezdolnego do pracy i w ten sposób ZUS pozbawił mojego męża nie tylko środków do życia, ale również dostępu do opieki medycznej, a przypomnę, że to choroba onkologiczna. Chory musi być pod stałą opieką lekarzy – mówi w rozmowie z SE, nasza czytelniczka.

Jak dodaje Pani Teresa, ZUS przy decyzji powołał się na art.5. - Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń- Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pani Teresa założyła również sprawę w sądzie. Rozpatrywana jest w Białymstoku. Tu jak opowiada nasza czytelniczka spotkało ją kolejne kuriozum. Podczas jednej z rozpraw lekarz orzecznik z zakresu psychiatrii zeznał, że mąż Pani Teresy jest w doskonałej kondycji i może pracować.

-Proszę sobie wyobrazić, usłyszeć samą diagnozę o złośliwym nowotworze to jest ogromny szok, później żyć z taką świadomością, ciężkie leczenie, to zmienia człowieka nieodwracalnie również psychicznie, mój mąż po operacji wycięcia strun głosowych nie mówi – twierdzi Pani Teresa.

Niestety w związku z tą opinią nasza czytelniczka przegrała sprawę. Odwołała się od wyroku i czeka obecnie na ostateczne rozstrzygnięcie. Pani Teresa dodaje, że sprawa ciągnie się już przeszło dwa lata, a mężowi zostało już tylko 3 miesiące do nabycia prawa do emerytury. -Ale chcę tę sprawę wyjaśnić do końca, Będę walczyć do końca – zapewniła nasza czytelniczka.

Pytana jak w takiej sytuacji, sfinansowała leczenie przyznała, że mąż zgłosił się do Urzędu Pracy.

-Ponieważ żaden z pracodawców nie mógł mu z racji choroby zaproponować posady, mąż był na zasiłku dla bezrobotnych, zyskując w ten sposób prawo do ubezpieczenia- opowiada Pani Teresa.

Nasz czytelniczka jednak na sądzie nie poprzestała, bo jak twierdzi cytowany artykuł 5 na, który powołuje się ZUS jest niesprawiedliwy społecznie. Próbowała również zainteresować na swoim przykładzie, polityków.

Jak przyznała posłowie PiS od razu odpuścili, jedynie sprawą zainteresowała się poseł KO Janusz Cichoń, który obiecał pomoc w tej sprawie.

-Wymienialiśmy korespondencję, w ubiegłym roku, jednakże potem nastała cisza, wobec czego stwierdziłam, że ostatnią drogą będzie zainteresowanie mediów tą sprawą – mówi Pani Teresa.

W związku z tym SE również podjął próbę skontaktowania się z posłem Cichoniem, próbując ustalić na jakim etapie jest sprawa.

W odpowiedzi SMS dostaliśmy jedynie lapidarną odpowiedź: „rozmowy trwają”, na próby uściślenia gdzie i jakie rozmowy trwają i z kim nastała również cisza.

ZUS wyjaśnia

Postanowiliśmy porozmawiać z rzecznikiem prasowym ZUS Pawłem Żebrowskim, który zastrzegł na początku rozmowy, że nie zna przypadku Pani Teresy z Olsztyna, „dlatego trudno ją komentować”.

Jak wyjaśnia Żebrowski, „osoby, które utraciły możliwość wykonywania pracy zarobkowej z powodu pogorszenia stanu zdrowia, mogą starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Muszą jednak spełnić określone warunki, by móc ją pobierać”.

-Przede wszystkim, ubiegający się o rentę musi być uznany przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS przynajmniej za częściowo niezdolnego do pracy i posiadać wymagany, odpowiedni do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy okres składkowy i nieskładkowy – mówi w rozmowie z SE, Żebrowski.

Jak dodaje, „kolejnym warunkiem nabycia prawa do renty jest powstanie niezdolności do pracy w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), albo w ciągu 18 miesięcy po ustaniu tych okresów”.

-Renta nie przysługuje jeśli ubezpieczony ma ustalone prawo do emerytury lub spełnia warunki do jej przyznania. Jeśli natomiast niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30. roku życia, to pięcioletni staż ubezpieczeniowy musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy – podkreśla rzecznik prasowy ZUS.

Żebrowski mówi, że, „warunek ten nie dotyczy osób, które mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i udowodniły 25 lat okresów składkowych - w przypadku kobiety, a w przypadku mężczyzny 30 lat okresów składkowych”

Żebrowski informuje, że „do ostatnich 10 lat nie wliczamy okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej. Warunek stażu nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy miała związek z wypadkiem przy pracy w drodze do pracy lub z pracy”.

Rzecznik ZUS w rozmowie z SE, informuje także, że „oprócz wymaganego stażu ważna jest również data powstania niezdolności. Żebrowski wyjaśnia, że musi ona powstać w okresach składkowych lub nieskładkowych ściśle określonym w ustawie, np. w okresie ubezpieczenia, pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów”.

-Spełnienie warunku powstania niezdolności do pracy w określonym czasie nie jest wymagane, jeśli osoba została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące dla kobiety co najmniej 20 lat, a dla mężczyzny co najmniej 25 lat- informuje rzecznik ZUS.