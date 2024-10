Dramatyczna waloryzacja emerytur 2025. Koniec dwucyfrowych wzrostów

Waloryzacja emerytur będzie niższa w 2025 roku niż w ubiegłych latach

Wysokość waloryzacji emerytur zależy od wskaźników ekonomicznych, takich jak wzrost wynagrodzeń, oraz inflacja. W ostatnich latach zmagaliśmy się z wysoką, dwucyfrową inflacja, a wraz z nią dynamicznie rosły wynagrodzenia. To przekładało się na 14,8 proc. wzrostu emerytur w 2023 roku, oraz na 12,12 proc. waloryzacji w 2024 roku. Wygląda jednak na to, że w 2025 roku tak wysokich wzrostów już nie będzie!

Jak wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego (które są wykorzystywane do wyliczania waloryzacji), inflacja we wrześniu 2024 roku wyniosła 4,9 proc. rok do roku. W tym samym miesiącu wzrost wynagrodzeń wyniósł 10,3 proc. rok do roku. Przy założeniu, że inflacja i wzrost płac będą na tym poziomie w ujęciu całorocznym, wskaźnik waloryzacji wyniósł by jedynie 5,98 proc., czyli ponad dwa razy mniej niż w ubiegłym roku!

Do końca roku zostały jeszcze trzy miesiące podawania danych GUS (urząd podaje je pod koniec każdego miesiąca, a wciąż nie znamy danych za październik) i nic nie wskazuje na to, aby inflacja sięgnęła dwucyfrowych poziomów, więc i waloryzacja będzie jednocyfrowa.

Ile wzrosną emerytury w 2025 roku?

Tym samym minimalna emerytura (obecnie 1780,96 zł) wzrosłaby jedynie o nieco ponad 106 zł do kwoty 1887,46 zł. Z kolei świadczenie w okolicach średniej emerytury (ok. 3300 zł) wzrosłoby o niecałe 200 zł, dokładnie do 3497 zł. Oczywiście im wyższa emerytura, tym wyższy wzrost, tym samym senior dostający 5000 zł brutto emerytury, dostanie podwyżkę wysokość 299 zł.

Emerytom pozostało więc czekać na ogłoszenie przez GUS całorocznych danych, ale na ten moment można z pewnością stwierdzić, że to koniec dwucyfrowych waloryzacji.

Ostateczną wysokość wskaźnika poznamy na początku lutego 2025 roku. Zwaloryzowane emerytury będą wypłacane na konta seniorów od marca 2025 roku.

