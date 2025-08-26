Dramatyczny spadek waloryzacji emerytur. Seniorzy nie dostaną nawet 75 zł

Agnieszka Grotek
2025-08-26

Emeryci na duże podwyżki emerytur nie mają co liczyć. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące płac w Polsce. To jeden z kluczowych elementów, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Okazuje się, że bazując na najnowszych danych statystycznych, wyliczony wskaźnik waloryzacji wyniósłby 3,97 proc. W ubiegłym roku było to 12,12 proc. Co się stało?

  • Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na rok 2026 może być rekordowo niski, znacznie poniżej rządowych założeń.
  • Zgodnie z danymi GUS, wzrost wynagrodzeń (7,6%) i inflacja (3,1%) wskazują na waloryzację rzędu 3,97%.
  • Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się znacznie niższych podwyżek niż w poprzednich latach.
  • Czy to koniec wysokich waloryzacji i co to oznacza dla portfeli emerytów?

Waloryzacja rent i emerytur 2026

Znamy najnowszy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Nie tego oczekują seniorzy. Wygląda na to, że nadciąga rekordowo niska waloryzacja emerytur i rent. Może okazać się, że planowana przez rząd waloryzacja bliska  5 proc. nie będzie mogła być zrealizowana. Dane GUS nie napawają seniorów optymizmem. Urząd podał właśnie, o ile wzrosły wynagrodzenia w lipcu 2025 roku. Pensje w ciągu roku poszły w górę o 7,6 proc. A to kluczowy parametr, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji świadczeń dla seniorów. Drugim ważnym parametrem jest inflacja. W lipcu tego roku wyniosła ona 3,1 proc. Biorąc pod uwagę te dane, stosując odpowiedni wzór wyliczenia, otrzymujemy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 3,97 proc. To sporo mniej niż na przyszły rok zakłada rząd Donalda Tuska. I dla porównania o wiele mniej niż było jeszcze rok temu, kiedy to wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosił 12, 12 proc.

Zgodnie z najnowszymi danymi seniorzy z najniższym minimalnym świadczeniem 1878,91 zł brutto dostaliby raptem 74,65 zł podwyżki. Niewiele więcej wpadłoby na kontro seniorów otrzymujących przeciętną emeryturę rzędu 3 700 zł brutto. Po waloryzacji nowa kwota emerytury to 3847 zł, czyli 147 zł więcej. Nieco zamożniejsi seniorzy - np. otrzymujący z ZUS świadczenie w kwocie 6000 złotych brutto wzbogaciliby się o kwotę 238 zł. Szczegółowe dane podajemy w GALERII zamieszczonej w górnej części artykułu.

Co wpływa na wysokość waloryzacji świadczeń z ZUS?

Kluczowe tutaj są inflacja i wzrost płac. Waloryzacja ma na celu ułatwienie seniorom życia w trakcie panowania drożyzny. Głównym zadaniem waloryzacji emerytur i rent jest zminimalizowanie skutków rozpędzonej inflacji w portfelach seniorów. Zatem wraz z poprawą sytuacji gospodarczej, czyli wyhamowaniem wzrostu cen, ale i z poprawą sytuacji na rynku pracy, wskaźnik waloryzacji odpowiednio maleje. I z takim zjawiskiem właśnie mamy do czynienia. Dla porównania jesienią 2022 roku inflacja wynosiła aż 18 proc. i to wpłynęło na rządowy oficjalny wskaźnik inflacji na tyle, że w marcu 2023 wyniósł on blisko 15 proc., a w 2024 12,12 proc. Teraz to raptem 3,97 proc.

