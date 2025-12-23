ORLEN i Grupa WB łączą siły. Współpraca polskich firm na rzecz bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej

Współpraca koncentruje się na wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem infrastruktury, szczególnie tej zlokalizowanej na morzu. Obejmuje m.in. wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych, testowanie zaawansowanych technologii monitoringu oraz wymianę wiedzy eksperckiej pomiędzy zespołami ORLEN i Grupy WB. Strony planują również realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych oraz szkolenia podnoszące kompetencje zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ORLEN.

– Grupa WB jest polskim podmiotem o znaczeniu strategicznym, dokładnie tak samo jak ORLEN. Naturalna wydaje się współpraca między koncernem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne Polski, a sprawdzonym dostawcą zaawansowanych rozwiązań dla obronności, zwiększających też odporność kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej. Grupa WB jest liderem w branży systemów bezzałogowych, bezpiecznej komunikacji oraz integracji systemowej, której propozycje mogą być wykorzystane przez spółki takie, jak ORLEN – powiedział podczas podpisywania Piotr Wojciechowski, Prezes Grupy WB.

Celem umowy jest długofalowa współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa aktywów ORLEN oraz budowanie i rozwój kompetencji w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Partnerstwo obejmuje działania z zakresu profilaktyki, edukacji, przekazywania informacji, analiz eksperckich oraz inne inicjatywy służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa infrastruktury należącej do Grupy ORLEN.

Wspólne działania mają na celu przeciwdziałanie czynom przestępczym, w tym aktom terrorystycznym, dywersji oraz sabotażom. Podpisana umowa stanowi kolejny krok w kierunku budowania nowoczesnych standardów ochrony kluczowych aktywów oraz wzmacniania potencjału polskich firm w obszarze bezpieczeństwa i innowacji.

Grupa WB

Grupa WB to największy prywatny podmiot sektora zaawansowanych technologii obronnych w Polsce. Spółki wchodzące w skład Grupy rozwijają i produkują m.in. systemy bezzałogowe, rozwiązania rozpoznawcze, systemy dowodzenia oraz technologie łączności wykorzystywane przez siły zbrojne i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Polsce i za granicą.

Gala Orlen na Straży