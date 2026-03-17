Rynek pracy projektowej rośnie dynamicznie, z 500 tysiącami zleceń rozliczonych przez Useme do kwietnia 2025 roku, co świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu firm na elastyczność i specjalistów

Freelancerzy w IT i programowaniu osiągają najwyższe zarobki, ze średnimi stawkami przekraczającymi 5 tys. zł za projekt, podczas gdy w marketingu i branżach kreatywnych wynoszą one od 1500 do 2500 zł

Duże różnice w zarobkach wynikają z charakteru pracy: projekty technologiczne są złożone i wymagają rzadkich kompetencji, a bariera wejścia do branży IT jest wysoka, co przekłada się na wyższe stawki

Aby dobrze wycenić swoją pracę, freelancerzy powinni analizować dane rynkowe, zakres zlecenia, własne doświadczenie oraz wartość, jaką projekt wnosi do biznesu klienta.

Firmy coraz chętniej zatrudniają niezależnych specjalistów, żeby szybciej realizować projekty, zdobyć wiedzę, której brakuje w zespole, i po prostu oszczędzić pieniądze. Rynek pracy projektowej rośnie w siłę, co potwierdzają dane platformy Useme, która do kwietnia 2025 roku rozliczyła już pół miliona zleceń – dziesięć razy więcej niż w 2019 roku. To pokazuje, jak bardzo biznes potrzebuje dziś elastyczności. Najnowszy raport Index Useme rzuca światło na to, ile w Polsce zarabiają freelancerzy w najpopularniejszych branżach. Różnice są ogromne.

IT i programowanie na czele. Ile zarabiają najdrożsi freelancerzy?

Jeśli chodzi o pieniądze, branża technologiczna nie ma sobie równych. To właśnie tam freelancerzy mogą liczyć na najwyższe stawki za pojedyncze zlecenia. Najnowsze dane Index Useme pokazują, że najwyższe zarobki w IT i programowaniu sięgają średnio ponad 5 tys. zł za jeden projekt. Niewiele mniej można zarobić, tworząc aplikacje mobilne (średnio 3974 zł) czy świadcząc inne specjalistyczne usługi informatyczne (3995 zł).

Wysoko w zestawieniu plasują się także architekci (3809 zł) oraz eksperci od projektowania doświadczeń użytkownika, czyli UX/UI (3656 zł). Popularna w ostatnich latach wirtualna asystentura to zlecenia wyceniane średnio na 3500-3600 zł.

Skąd biorą się tak wysokie kwoty?

- Wysokie średnie stawki w branży IT wynikają przede wszystkim z dużego zapotrzebowania na kompetencje technologiczne oraz z samego charakteru tych projektów. Budowa aplikacji, rozwój produktu cyfrowego czy integracja systemów to złożone zadania wymagające wysokiej specjalizacji i często wielu etapów pracy. Dla wielu firm są to jednocześnie inwestycje bezpośrednio wpływające na rozwój biznesu, dlatego budżety takich projektów są zwykle wyższe – wyjaśnia Żaneta Siwik, Product Marketing Lead z Useme.

Średnie stawki freelancerów

Porównanie stawek dla kategorii usług i zleceń (źródło: Index Useme).

Kategoria Średnia stawka (freelancer) Kategoria zleceń Średnia stawka (zlecenie) Animacja 3 074 zł SEO 2 050 zł Aplikacje 3 971 zł Social media 1 610 zł Copywriting 1 875 zł Strony internetowe 1 695 zł Dwujęzyczka 2 986 zł Tłumaczenia 1 659 zł Fotografia 2 084 zł UX/UI 3 989 zł Marketing 2 498 zł Video montaż 2 557 zł Programowanie 5 034 zł Wirtualna asystentura 3 572 zł Teksty IT 2 839 zł Wirtualna asystentura IT 1 759 zł

Marketing i kreatywność w cieniu IT. Jak wyglądają stawki w innych branżach?

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w marketingu i branżach kreatywnych. Tutaj wynagrodzenia są znacznie niższe. W obszarze marketingu i komunikacji średnie stawki freelancerów są odczuwalnie niższe i wahają się od 1500 do 2500 zł za zlecenie. Ogólne działania marketingowe wyceniane są średnio na 2426 zł. Obsługa mediów społecznościowych to z kolei średnio 1610 zł, a pozycjonowanie stron (SEO) – 2050 zł. Copywriterzy za projekt otrzymują przeciętnie 1576 zł.

W usługach kreatywnych rozpiętość stawek jest spora. Najwięcej zarabiają twórcy animacji (średnio 3059 zł). Projekty wideo to średnio 2522 zł, fotografia 2266 zł, a zlecenia graficzne 2004 zł. W tych dziedzinach ostateczna cena zależy głównie od skali projektu – liczby materiałów, stopnia skomplikowania i czasu potrzebnego na realizację.

Skąd biorą się tak duże różnice w zarobkach freelancerów?

Odpowiedź jest dość prosta: chodzi o charakter pracy i konkurencję na rynku. Projekty technologiczne są często długofalowe, skomplikowane i wymagają bardzo specjalistycznej, rzadkiej wiedzy. Firmy traktują je jak kluczowe inwestycje, więc są gotowe zapłacić więcej. Bariera wejścia do branży IT jest wysoka – trzeba mieć konkretne umiejętności i doświadczenie.

Z kolei w marketingu i branżach kreatywnych zlecenia są często mniejsze i bardziej jednorazowe. To może być napisanie kilku tekstów, przygotowanie paczki grafik czy poprowadzenie kampanii przez miesiąc. Jednocześnie na rynku jest znacznie więcej specjalistów, a próg wejścia jest niższy, co naturalnie prowadzi do większej konkurencji i presji na obniżanie cen.

- Niższe średnie stawki w marketingu i branżach kreatywnych odzwierciedlają często charakter zlecenia. Wiele z nich jest mniejszych i bardziej rozdrobnionych w porównaniu do wieloetapowych i długofalowych projektów technologicznych. Jednocześnie rynek tych usług jest bardzo konkurencyjny, a bariera wejścia niższa niż w przypadku branży IT, co również wpływa na poziom średnich budżetów projektowych – tłumaczy Żaneta Siwik.

Jak dobrze wycenić swoją pracę jako freelancer?

Jak w takim razie ustalić stawkę, która będzie uczciwa i dla specjalisty, i dla klienta? Eksperci z Useme radzą, by oprzeć się na kilku filarach. Po pierwsze, trzeba sprawdzić dane rynkowe – ile za podobne projekty biorą inni. Po drugie, należy dokładnie przeanalizować zakres zlecenia, jego złożoność i czas potrzebny na realizację. Kluczowe jest też własne doświadczenie i portfolio.

