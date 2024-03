Drastyczny spadek emerytur od 1 kwietnia! Tylko tak tego unikniesz

Emerytury w Polsce będą niższe

Emerytury już teraz będą niższe! Wszystkiemu winni są obywatele, bo....za długo żyją. GUS opublikował tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. One są podstawą do wyliczenia wysokości emerytur osobom uprawnionym, które się na to decydują. Przypomnijmy, wysokość emerytury zależy m.in. od lat pracy, zgromadzonych składek w ZUS oraz od kapitału początkowego. Wartość dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia. Według nowych tablic GUS dla 60-latków to 264,2 miesięcy, czyli 22 lata (rok temu było 254,3 miesięcy), a dla 65-latków 218,9 miesięcy, czyli ok. 18 lat i 3 miesiące (było 210 miesięcy). W związku z tym już świadczenia przyznawane od kwietnia 2024 roku będą niższe aż o 6-6,6 proc. Przykładowo, jak wyliczyła "Rzeczpospolita", 65-latek, który zgromadził 700 tys. zł kapitału początkowego i chce przejść na emeryturę, to otrzymałby świadczenie rzędu 3 333 zł miesięcznie, a na podstawie nowych tablic byłoby to 3198 zł czyli o 135 zł mniej. A im wyższy kapitał, tym różnice większe.

Jak uniknąć takich obniżek emerytury? Osoby, które planują przejście na emeryturę mogą odroczyć tę decyzję do lipca 2024 r. (nie zawnioskują o emeryturę w okresie kwiecień-czerwiec), to obejmie ich roczna waloryzacja składek oraz dodatkowo kwartalna.

