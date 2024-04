Od lat Europejski Kongres Ekonomiczny (EEC) stanowi platformę do owocnych spotkań i dialogu między przedstawicielami biznesu, nauki, administracji i polityki. W tym roku, w obliczu dynamicznych zmian i wyzwań, motywem przewodnim kongresu staje się "transformacja dla przyszłości". O kierunkach tej transformacji, priorytetach dla polskiej gospodarki i gościach 16. edycji EEC rozmawiamy z Wojciechem Kuśpikiem, inicjatorem tego prestiżowego wydarzenia.

W wywiadzie poruszamy m.in. takie tematy jak:

Kluczowe trendy w transformacji polskiej gospodarki

Wpływ geopolityki i łańcuchów dostaw na biznes

Rola Polski w Unii Europejskiej po 20 latach członkostwa

Wybitni eksperci i goście specjalni 16. EEC: Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP oraz Ursula von der Leyen, kandydatka EPL na stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej

Nowości i innowacje czekające na uczestników kongresu

Zapraszamy do lektury wywiadu, w którym Wojciech Kuśpik odsłania kulisy Europejskiego Kongresu Gospodarczego i dzieli się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości polskiej gospodarki.

Super Express: Europejski Kongres Gospodarczy odbywa się już po raz szesnasty. Co przesądza o sukcesie tego typu imprezy?

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP S.A., inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC): Budowanie biznesu opiera się o spotkania i rozmowy, a my organizując kongres kreujemy bardzo efektywne i intensywne trzy dni, które przynoszą realne korzyści dla uczestników. W czasie EEC spotyka się kilkanaście tysięcy osób i co roku obserwujemy, jak z ich połączenia rodzi się wiele ciekawych projektów. To jest misja kongresu. Tworząc platformę do otwartego dialogu różnych środowisk – dużego biznesu, w tym globalnego, średnich, ale też małych firm, samorządów, świata nauki, administracji, rządów, Komisji Europejskiej, umożliwiamy wszystkim otwartą, transparentną komunikację na styku różnych światów.

Co z tych rozmów wynika w 2024 roku?

Jesteśmy w szczególnym czasie, gdy tak wiele się zmienia. Zamknęliśmy tę konkluzję w haśle tegorocznej edycji – transformacja dla przyszłości. Tak naprawdę ostatnie kilka lat doprowadziło nas do myślenia, że jedyną stałą są zmiany, a transformacja w każdej z dziedzin życia i gospodarki stała się standardem. Wśród najbardziej widocznych gołym okiem zmian wymienić można te zachodzące w obszarze energetyki. To tu rozmowy prowadzą do realnej przemiany opartej o technologie, decyzje strategiczne. I o tym właśnie teraz mówi biznes – o ciągłym procesie przemiany i o tym, jak dostosować do niego organizacje, firmy. Oczywiście biznes rozmawia także o bezpieczeństwie. Sytuacja Ukrainy i inne zawirowania geopolityczne wpływają na globalny i polski biznes. Podkreśla się jak ważna jest produkcja zlokalizowana lokalnie, blisko, w czasie, gdy łańcuchy dostaw są zaburzone. Bezpieczeństwo gospodarcze stało się poważnym tematem, który wszyscy zaczynają wyceniać i doceniać. Dziś hasło transformacja to klucz do wszystkiego.

Data kongresu zbiega się z jubileuszem 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Jakie to ma przełożenie na rozmowy i kształt debat?

Ostatnie 20 lat obecności Polski w UE i 25 lat w NATO to jest bardzo dobry czas dla naszego kraju i oczywiście ten kontekst pojawi się w wielu kongresowych panelach. Chcemy podsumować nasz udział w rozwoju unijnej wspólnoty, ale przede wszystkim zastanowić się co zrobić, aby zachować dotychczasowy rozwój i spójność. W otwarciu kongresu udział weźmie Ursula von der Leyen, obecna przewodnicząca UE i kandydatka EPL na stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej oraz Kadri Simson, unijna komisarz ds. energii. Zatem w najlepszym możliwym składzie, z udziałem gości specjalnych, biznesu i polskich polityków, będziemy o tym wszystkim rozmawiali. Jestem przekonany, że efekty debat będą arcyciekawe.

Jakich jeszcze gości możemy się spodziewać?

W tym roku Katowice odwiedzą niezwykle ciekawi ludzie, z różnych stron świata. Będziemy gościli delegacje ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Brazylii, Indii, Korei, Japonii, a także Czech i Litwy. Wśród zagranicznych gości Europejskiego Kongresu Gospodarczego znajdą się między innymi przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie rządów europejskich krajów, naukowcy, wybitni eksperci np. w zakresie nowych technologii i sztucznej inteligencji.

W jakich obszarach kongres jako wydarzenie ewoluuje? Jakie zmiany czy nowości zaskoczą uczestników?

Kongres także podlega transformacji. I to w różnych obszarach. Przede wszystkim dynamizujemy debaty, wprowadzamy inne formaty, inaugurację, która otwiera trzy dni debat, poprowadzimy trochę w stylu studia telewizyjnego. Zbudujemy między Spodkiem a Międzynarodowym Centrum Kongresowym nową, specjalną strefę o nazwie „Green Planet”, która odwoływać się będzie do zrównoważonego rozwoju i koncepcji green city. Efektowne namioty ze scenami i łączący je z Międzynarodowym Centrum Kongresowym tunel stworzą przejrzystą i zieloną, wielofunkcyjną przestrzeń konferencyjną, networkingową, wystawienniczą i wypoczynkową. Ulotkujemy tam też wszystkie debaty związane z zielonym kierunkiem. Chcemy, aby uczestnicy mieli okazję doświadczyć czegoś nowego.

Wspomniał Pan o zagranicznych prelegentach, a kogo z Polski będzie można posłuchać w czasie paneli?

Agenda tegorocznej edycji jest bardzo bogata i zachęcam, aby ją prześledzić na oficjalnej stronie. Będziemy gościli przedstawicieli zarządów największych firm i instytucji w Polsce, wymienię kilka tylko nazw największych korporacji i przedsiębiorstw dla oddania rangi kongresowych gości. Będą z nami przedstawiciele ING Banku Śląskiego, Microsoftu, Mety, Google Cloud, Tiktoka, Inpostu, Grupy TDJ, banku BNP Paribas, mBanku, Comarchu, LPP, Kulczyk Investments, BP, Orlenu, PGE, Budimeksu, Luxmedu, ArcelorMittal Poland, Synthos, Medicover czy Cognor Holding i wielu wielu innych. Zapraszam do udziału w kongresie, z pewnością nasi goście podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, spodziewamy się bardzo owocnych dyskusji.

