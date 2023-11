Drastyczny spadek narodzin w Polsce pomimo 500 plus. Minister Maląg wyjaśnia

Ikea zmienia zasady na Black Friday! Wprowadza “zielony Black Friday”. Co to oznacza?

Demografia Polski w opłakanym stanie

"Główną przyczyną spadku liczby urodzeń jest spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym. Liczba kobiet w wieku rozrodczym w Polsce wynosiła w 1995 r. 10,1 mln. W 2022 r. - 8,7 mln" - podała szefowa resortu rodziny w mediach społecznościowych. Marlena Maląg zamieściła wykres dotyczący liczby kobiet w wieku rozrodczym w Polsce na przestrzeni 27 lat. "Program Rodzina 500 Plus od 1 stycznia 2024 r. to największy program społeczny po transformacji ustrojowej w Polsce" - napisała Maląg. Jak podała szefowa resortu do spraw rodziny, na wsparcie polskich rodzin w ramach programu przeznaczonych zostało ponad 240 mld zł, wsparciem objętych jest blisko 7 mln dzieci. "Natomiast główną przyczyną spadku liczby urodzeń jest spadek liczby kobiet w wieku 20-40 lat, w którym to przedziale wieku kobiety w Polsce rodzą 95 proc. wszystkich rodzących się dzieci" - wyjaśniła.

Marlena Maląg dodała, że przyczyną tego stanu rzeczy była spadająca liczba urodzeń począwszy od 1983 r., kiedy urodziło się 723,6 tys. dzieci. "W roku 2003 było to już tylko 351,1 tys. Kobiety urodzone w roku 1983 w roku 2023 r. mają 40 lat. Na niską liczbę urodzeń, oprócz spadającej liczby potencjalnych matek, nakłada się również niska dzietność (czyli przeciętna liczba dzieci, jakie rodzi pojedyncza kobieta)" - podsumowała szefowa ministerstwa rodziny.

ℹ️ Główną przyczyną spadku liczby urodzeń jest spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym.Liczba kobiet w wieku rozrodczym w Polsce🇵🇱wynosiła w 1995 r. 10,1 mln. W 2022 r. - 8,7 mln. pic.twitter.com/PVaPA2wQ1p— Marlena Maląg (@MarlenaMalag) November 8, 2023

QUIZ PRL. Kultowe smaki PRL - tak smakowało dzieciństwo w PRL-u Pytanie 1 z 10 Kultowy blok czekoladowy zawierał: łom kruchych ciastek i orzechów kandyzowane owoce pokruszone sezamki Dalej