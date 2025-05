Rząd podnosi wiek emerytalny do 70. roku życia! Oni popracują dłużej

Rezygnacja ministra rolnictwa – skutek wzrostu cen ryżu

Japoński minister rolnictwa podał się do dymisji w atmosferze rosnącego niezadowolenia społecznego, wywołanego rekordowymi cenami ryżu. Decyzja ta nastąpiła po fali krytyki, jaka spadła na urzędnika w związku z jego niefortunną wypowiedzią. Kontrowersje wywołała wypowiedź ministra Taku Eto, który przyznał, że nigdy nie kupuje ryżu, ponieważ otrzymuje go za darmo od swoich zwolenników. Minister Eto stwierdził, że ma tak dużo darmowego ryżu, że mógłby go nawet sprzedawać. Te słowa, wypowiedziane w czasie, gdy ceny ryżu osiągają rekordowe poziomy, zostały odebrane jako wyjątkowo niestosowne i wywołały powszechne oburzenie.

Średnia cena ryżu sprzedawanego w supermarketach w Japonii osiągnęła rekordowy poziom, co stanowi poważny problem dla wielu gospodarstw domowych. W tygodniu poprzedzającym 11 maja, cena 5 kg ryżu wynosiła 4268 jenów (111 złotych), co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim tygodniem i dwukrotny wzrost w porównaniu z ceną sprzed roku. Decyzja o uwolnieniu 210 tys. ton ryżu z magazynów, stanowiących jedną piątą rezerwy, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

Konsekwencje rezygnacji ministra i nowy minister rolnictwa

Rezygnacja ministra Eto dodatkowo obciążyła premiera Ishibę, którego rząd jest ostro krytykowany za brak skutecznych działań w obliczu kryzysu żywnościowego. Według sondaży, większość społeczeństwa wyraża niezadowolenie ze sposobu, w jaki rząd radzi sobie z sytuacją. Nowym ministrem rolnictwa został Shinjiro Koizumi, popularny polityk i syn byłego premiera. Objęcie stanowiska przez Koizumiego ma na celu uspokojenie nastrojów społecznych i przywrócenie zaufania do rządu w kwestii zarządzania kryzysem żywnościowym.