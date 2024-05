Droga kawa i zahamowanie spadków cen żywności. Czy znów nadciąga drożyzna?

Rekordowe ceny kawy

Kilogram kawy robusta kosztuje ponad 4,2 dol. Przez miesiąc zdrożał 17 proc., a w rok ok. 66 proc. Ceny kawy w tym roku biją 40-letnie rekordy – pisze „Rz”. "Światowe rynki stoją przed wyzwaniem związanym z rekordowymi cenami kawy. Szczególnie widać to w przypadku robusty, której cena za tonę osiągnęła ostatnio historycznie wysokie wartości na giełdach" – powiedział "Rz" dyrektor kategorii w sieci Biedronka Antoni Płuciennik.

Klienci będą coraz mocniej odczuwać wzrost cen. – Choć giełdowa cena kawy to kilka dolarów za kilogram, a ta, jaką kupują naszego typu palarnie, kosztuje ponad 10 dol. W efekcie 250-gramowe opakowanie kawy specialty kosztuje dzisiaj ok. 50–60 zł, choć zupełnie niedawno kosztowało 30–40 zł – mówi gazecie Łukasz Wichłacz, prezes Coffeedesk, oferującej kawę, jak i akcesoria do jej parzenia, zarówno dla klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Z danych Consumer Panel Services GfK wynika, że kawa jest kategorią kupowaną przez niemal wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce. W 2023 r. po produkty z tej kategorii sięgnęło 94 proc. gospodarstw domowych. jednak wartość tych zakupów, co w dużej mierze spowodowane było wzrostem cen.

Drożeje też kakao

Mimo, że cena kakao to tylko ok. 10 proc. kosztu tabliczki w sklepie, ale wzrost cen jest widoczny. – Cena tony kakao była względnie stabilna do końca stycznia 2024 r. Potem zaczęła gwałtownie rosnąć. Z ponad 2 tys. funtów w marcu poszybowała do rekordowych ponad 8 tys. – mówi dr Agnieszka Gawlik z Uniwersytetu WSB Merito. Przyczyną wzrostu cen jest susza, a potem ulewne deszcze w krajach w krajach Afryki Zachodniej, czołowych producentów kakao. Uprawa kakao stała się w wielu miejscach nierentowna, a rolnicy przerzucili się na inne uprawy.

Rośnie indeks światowych cen żywności

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która wyznacza indeks światowych cen żywności w oparciu o pięć kategorii produktów, podała, że w kwietniu sięgnął on 119,1 pkt, co oznacza wzrost o 0,3 pkt (0,3 proc.) w stosunku do poziomu z marca. Wzrost jest niewielki , ale to drugi z rzędu miesiąc zwyżki indeksu, który spadał niemal nieprzerwanie od lutego 2023, czyli wybuchu wojny na Ukrainie. Wtedy indeks wynosił prawie 160 pkt.

Więcej płacimy za mięso i zboża, mniej za cukier

W kwietniu na rynkach światowych drożało mięso drobiowe i wołowina, staniała z kolei wieprzowina. Na stałym poziomie utrzymują się ceny pszenicy, ale drożeje kukurydza, masło, olej słonecznikowy i rzepakowy, w dół poszły ceny oleju palmowego, cukru i produktów mleczarskich. Najbardziej spadły ceny odtłuszczonego mleka w proszku, nieznacznie taniały sery.

