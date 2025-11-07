Drożyzna na stacjach w długi weekend. Kierowcy mają powód do zmartwień

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-11-07 14:42

Kierowcy korzystający z oleju napędowego muszą przygotować się na znaczące podwyżki cen na stacjach paliw. Eksperci z BM Reflex ostrzegają, że w najbliższych dniach różnica między ceną diesla a benzyny wyraźnie się zwiększy. Już teraz olej napędowy jest droższy o 16 groszy od benzyny 95-oktanowej. Rozpoczynający się długi weekend przynosi więc złe wieści dla właścicieli aut z silnikami diesla.

Pistolety do tankowania paliwa na stacji benzynowej: czarny do diesla, zielone do benzyn Super E10 i Super Plus. Widoczne symbole B7, E10 i E5 wskazują rodzaj paliwa. Artykuł na Super Biznes informuje o wzroście cen diesla.

i

Pistolety do tankowania paliwa na stacji benzynowej: czarny do diesla, zielone do benzyn Super E10 i Super Plus. Widoczne symbole B7, E10 i E5 wskazują rodzaj paliwa. Artykuł na Super Biznes informuje o wzroście cen diesla.
  • Diesel zdrożał najbardziej – w pierwszym tygodniu listopada cena oleju napędowego wzrosła o 6 groszy za litr
  • Dysproporcja się pogłębia – różnica między ceną ON a benzyną wynosi już 16 groszy na korzyść benzyny
  • Eksperci przewidują dalsze wzrosty – analitycy BM Reflex zapowiadają znaczący wzrost cen oleju napędowego w kolejnych dniach
  • Wszystkie paliwa drożeją – benzyna podrożała o 3 grosze, a autogaz o 1 grosz w ciągu tygodnia
Super Biznes SE Google News

Ceny paliw na stacjach – aktualne stawki w listopadzie

Początek listopada przyniósł kolejne podwyżki cen na stacjach benzynowych w całej Polsce. Średnia cena litra oleju napędowego wynosi obecnie 6,07 zł. Benzyna 95-oktanowa kosztuje średnio 5,91 zł za litr. Autogaz to wydatek 2,63 zł za litr.

Oznacza to, że diesel jest teraz droższy od benzyny o 16 groszy. To istotna różnica, która wpływa na koszty eksploatacji pojazdów z silnikami wysokoprężnymi.

Olej napędowy drożeje najszybciej – wzrost o 6 groszy

Największy wzrost cen w pierwszym tygodniu listopada odnotował olej napędowy. W porównaniu z końcem października kierowcy płacą średnio o 6 groszy więcej za każdy litr diesla. To znacząca podwyżka, która najbardziej uderza w właścicieli pojazdów użytkowych i kierowców firmowych.

Benzyna 95-oktanowa podrożała w tym samym okresie o 3 grosze za litr. Autogaz zanotował najmniejszy wzrost – zaledwie 1 grosz za litr.

Eksperci ostrzegają przed dalszymi podwyżkami oleju napędowego

Analitycy rynku paliw z firmy BM Reflex nie mają dobrych wieści dla kierowców. Urszula Cieślak z BM Reflex w rozmowie z Radiem ZET ostrzega przed kolejnymi wzrostami cen diesla.

„Ceny oleju napędowego wzrosną znacząco w stosunku do cen benzyny 95-oktanowej i tym samym pogłębi się ta dysproporcja między cenami obu tych paliw na stacjach" – mówi ekspertka.

Długi weekend i podwyżki cen – kiepski moment dla kierowców

Listopadowy długi weekend to tradycyjnie czas wzmożonego ruchu na drogach. Wielu Polaków korzysta z dodatkowych dni wolnych, by wyjechać z miasta. W tym roku sprzyjająca pogoda dodatkowo zachęca do wyjazdów.

Niestety, podwyżki cen paliw oznaczają wyższe koszty podróży. Dla właścicieli pojazdów z silnikami diesla, szczególnie tych użytkowych, to spory wydatek. Różnica 16 groszy między dieslem a benzyną przy pełnym baku to już kilkanaście złotych.

Co wpływa na ceny oleju napędowego w Polsce?

Ceny paliw na polskich stacjach zależą od wielu czynników. Kluczowe znaczenie mają notowania ropy naftowej na rynkach światowych oraz kursy walut, szczególnie dolara amerykańskiego. Dodatkowym elementem są marże rafinerii i stacji paliw.

Diesel tradycyjnie jest paliwem podatnym na większe wahania cenowe niż benzyna. Wynika to z jego zastosowania nie tylko w transporcie osobowym, ale przede wszystkim w transporcie towarowym i maszynach rolniczych. Sezonowość zapotrzebowania również wpływa na cenę oleju napędowego.

To jedyna taka stacja paliw w Polsce. Ostatni CPN został w Warszawie
Miejska Stacja Paliw w Chełmie ma już rok
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OLEJ NAPĘDOWY
CENY PALIW