Diesel zdrożał najbardziej – w pierwszym tygodniu listopada cena oleju napędowego wzrosła o 6 groszy za litr

– w pierwszym tygodniu listopada cena oleju napędowego wzrosła o 6 groszy za litr Dysproporcja się pogłębia – różnica między ceną ON a benzyną wynosi już 16 groszy na korzyść benzyny

– różnica między ceną ON a benzyną wynosi już 16 groszy na korzyść benzyny Eksperci przewidują dalsze wzrosty – analitycy BM Reflex zapowiadają znaczący wzrost cen oleju napędowego w kolejnych dniach

– analitycy BM Reflex zapowiadają znaczący wzrost cen oleju napędowego w kolejnych dniach Wszystkie paliwa drożeją – benzyna podrożała o 3 grosze, a autogaz o 1 grosz w ciągu tygodnia

Ceny paliw na stacjach – aktualne stawki w listopadzie

Początek listopada przyniósł kolejne podwyżki cen na stacjach benzynowych w całej Polsce. Średnia cena litra oleju napędowego wynosi obecnie 6,07 zł. Benzyna 95-oktanowa kosztuje średnio 5,91 zł za litr. Autogaz to wydatek 2,63 zł za litr.

Oznacza to, że diesel jest teraz droższy od benzyny o 16 groszy. To istotna różnica, która wpływa na koszty eksploatacji pojazdów z silnikami wysokoprężnymi.

Olej napędowy drożeje najszybciej – wzrost o 6 groszy

Największy wzrost cen w pierwszym tygodniu listopada odnotował olej napędowy. W porównaniu z końcem października kierowcy płacą średnio o 6 groszy więcej za każdy litr diesla. To znacząca podwyżka, która najbardziej uderza w właścicieli pojazdów użytkowych i kierowców firmowych.

Benzyna 95-oktanowa podrożała w tym samym okresie o 3 grosze za litr. Autogaz zanotował najmniejszy wzrost – zaledwie 1 grosz za litr.

Eksperci ostrzegają przed dalszymi podwyżkami oleju napędowego

Analitycy rynku paliw z firmy BM Reflex nie mają dobrych wieści dla kierowców. Urszula Cieślak z BM Reflex w rozmowie z Radiem ZET ostrzega przed kolejnymi wzrostami cen diesla.

„Ceny oleju napędowego wzrosną znacząco w stosunku do cen benzyny 95-oktanowej i tym samym pogłębi się ta dysproporcja między cenami obu tych paliw na stacjach" – mówi ekspertka.

Długi weekend i podwyżki cen – kiepski moment dla kierowców

Listopadowy długi weekend to tradycyjnie czas wzmożonego ruchu na drogach. Wielu Polaków korzysta z dodatkowych dni wolnych, by wyjechać z miasta. W tym roku sprzyjająca pogoda dodatkowo zachęca do wyjazdów.

Niestety, podwyżki cen paliw oznaczają wyższe koszty podróży. Dla właścicieli pojazdów z silnikami diesla, szczególnie tych użytkowych, to spory wydatek. Różnica 16 groszy między dieslem a benzyną przy pełnym baku to już kilkanaście złotych.

Co wpływa na ceny oleju napędowego w Polsce?

Ceny paliw na polskich stacjach zależą od wielu czynników. Kluczowe znaczenie mają notowania ropy naftowej na rynkach światowych oraz kursy walut, szczególnie dolara amerykańskiego. Dodatkowym elementem są marże rafinerii i stacji paliw.

Diesel tradycyjnie jest paliwem podatnym na większe wahania cenowe niż benzyna. Wynika to z jego zastosowania nie tylko w transporcie osobowym, ale przede wszystkim w transporcie towarowym i maszynach rolniczych. Sezonowość zapotrzebowania również wpływa na cenę oleju napędowego.

