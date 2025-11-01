Tankowanie we Wszystkich Świętych najtańsze od 4 lat! Tyle zapłacisz za paliwo

W ostatnim tygodniu cena oleju napędowego wzrosła o 8 gr/l, osiągając średni poziom 6,00 PLN/l.

Benzyna Pb95 podrożała nieznacznie, a autogaz potaniał symbolicznie.

Ceny paliw na listopadowe święta są najtańsze od 2021 roku

Zacieśnienie sankcji wobec Rosji i wstępne porozumienie handlowe USA z Chinami wspierają ceny ropy naftowej.

Ceny paliw w Polsce przed Wszystkich Świętych 2025

Jak pisze Rafał Zywert w komentarzu Reflex.com.pl w ostatnich tygodniach dało się zauważyć, że wzrost cen paliw w hurcie, szczególnie oleju napędowego, znalazł odzwierciedlenie na stacjach benzynowych w całym kraju. Na dzień 30 października średnia cena benzyny Pb95 wzrosła o 4 gr/l w skali tygodnia, osiągając poziom 5,88 PLN/l. Olej napędowy podrożał natomiast o 8 gr/l, do średniej ceny 6,00 PLN/l. Jedynie ceny autogazu pozostały stabilne, a nawet nieznacznie spadły o 1 gr/l, do poziomu 2,62 PLN/l.

Analitycy Reflex przewidują, że pierwszy tydzień listopada może przynieść dalszy wzrost cen oleju napędowego, choć w mniejszej skali – około 4 gr/l. Ceny benzyny powinny utrzymać się na stabilnym poziomie.

- Wzrost cen paliw przed Dniem Wszystkich Świętych, czyli okresem wzmożonego ruchu na drogach nie zmienia faktu, że tegoroczne wyjazdy będą dla kierowców tankujących olej napędowy najtańsze od listopada 2021 roku, a dla kierowców samochodów benzynowych lub z instalacją LPG - od listopada 2020 roku. Olej napędowy jest aktualnie 12 gr./l tańszy niż przed rokiem, a benzyna Pb95 o 19 gr./l. Za autogaz natomiast płacimy mniej o 45 gr./l w porównaniu z rokiem ubiegłym - czytamy w komentarzu.

Porównanie cen paliw w UE w 2025 roku

Jak czytamy w raporcie Reflex.com.pl cena benzyny Pb95 w krajach Unii Europejskiej na dzień 27 października wynosiła 6,53 PLN/l (1,54 EUR/l), a oleju napędowego – 6,31 PLN/l (1,49 EUR/l). Polska ma obecnie czwarte najniższe ceny benzyny i siódme najniższe ceny oleju napędowego we wspólnocie.

Szacowane średnie ceny detaliczne w 45. tygodniu 2025 roku (3-7 listopada):

PB95 – 5.88 (+0.00) zł/l

Pb98 – 6.62 (+0.00) zł/l

ON – 6,04 (+0.04) zł/l

LPG – 2.62 (0.00) zł/l

Sytuacja na rynku ropy naftowej

- Na rynku ropy naftowej obserwujemy korektę spadkową ostatniej fali wzrostu cen z rejonów 60 USD/bbl w okolice 66 USD/bbl.W piątek rano ropa Brent kosztuje około 64 USD/bbl. W średnim okresie wzrosty cen ropy naftowej mogą być kontynuowane - pisze Rafał Zywert.

Czynniki, które wspierają wzrost cen ropy naftowej to:

Zaostrzenie sankcji przez USA, Wielką Brytanię i UE, aby ograniczyć zyski Rosji z handlu ropą naftową i produktami naftowymi.

Wstępne porozumienie handlowe z Chinami ogłoszone przez Donalda Trumpa, które oddala ryzyko wojny handlowej i osłabia popyt na ropę naftową

- W średnim okresie nad rynkiem ciąży rosnąca nadpodaż ropy naftowej i strategia OPEC+ szybszego od zapowiedzi wychodzenia z dobrowolnych cięć produkcji w sytuacji wyższego tempa wzrostu produkcji ropy naftowej w krajach poza OPEC+ niż światowe tempo wzrostu popytu. Najbliższe spotkanie 8 krajów OPEC+ partycypujących w dobrowolnych cieciach produkcji zaplanowane jest na 2 listopada. Konsensus rynkowy zakłada decyzję o dalszym zwiększeniu limitów wydobycia w grudniu o 137 tys. bbl/d, czyli dokładnie tyle samo ile w listopadzie - czytamy w komentarzu Reflex.com.pl.

Circle K z promocjami na paliwo