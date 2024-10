Znany producent AGD zwalnia. 1800 osób na bruk i fabryka do likwidacji

Jeden z pionierów polskiego biznesu pochowany w Radzyminie

„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi... Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 czerwca 2022 roku odszedł od nas Tadeusz Gołębiewski. Żegnamy naszego Szefa, Mentora i Przyjaciela” - informowała firmy TAGO.

Gołębiewski spoczął na Cmentarzu Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie gdzie mieszkał. Uwagę przykuwa ciekawie zaprojektowany pomnik z białego marmuru. Nieobrobiony blok przedzierzga się w lśniący gładki monument. Obelisk w środku ma wyrwę symbolizująca utratę bliskiej osoby.

Na grobie widzimy również słynną maksymę ks. Jana Twardowskiego: "„Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą”.

Nekropolia radzymińska jest jednym z dwóch cmentarzy. Grób Gołębiewskiego Znajduje się przy wjeździe do miasta przy ulicy Jana Pawła II i oddalona jest ok. 2,5 km od kościoła. To cmentarz, na który spoczywają bohaterowi bitwy warszawskiej z 1920 r., na cmentarzu jest też kaplica z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej i urnami z ziemią z Katynia.

Tymczasem rodzinny grobowiec Gołębiewskich można znaleźć na Lipinach obrzeżach Wołomina zaledwie kilkaset metrów od domu, w którym urodził się Tadeusz Gołębiewski.

Podwójny, czarny, granitowy grobowiec stoi przy głównej alei, niedaleko kaplicy. Są tu pochowane dwie osoby: pani Marianna († 91 l.), która zmarła piętnaście lat temu i Kazimierz († 94 l.), zmarły w 2003 r.

Pierwsze hotelowe inwestycje Tadeusza Gołębiewskiego

Większość Polaków kojarzy Tadeusza Gołębiewskiego nie z wyrobami cukierniczymi, a z luksusową siecią hoteli. Ich historia sięga końcówki lat 80. W 1989 zdecydował się na budowę hotelu w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie wcześniej kupił ziemię. Hotel został oddany do użytku w roku 1991. Inwestycja zwróciła się całkowicie po dokładnie 26 latach.

Kilka lat później, w 1998 roku, odkupił od spółki Orbis obiekt hotelowy (w stanie surowym) w centralnej części Białegostoku (woj. podlaskie) - rok później miało miejsce jego otwarcie. W 2002 roku kupił kolejny obiekt. Tym razem był to obiekt mieszczący się w Wiśle (woj. śląskie) - niedokończony hotel należący wcześniej do Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej Gromada. Tę inwestycję Tadeusz Gołębiewski ukończył w roku 2003.

Kolejny hotel powstał w Karpaczu (woj. dolnośląskie). Jego otwarcie miało miejsce w 2010 roku. koszt budowy tego obiektu opiewał na 350 000 000 zł. Jednym z najnowszych obiektów niedawno oddanych do użytku, należących do sieci hoteli "Gołębiewski" jest hotel w Pobierowie (woj. zachodniopomorskie). Zbudowany na działce o powierzchni trzydziestu hektarów, którą przedsiębiorca kupił od gminy Rewal za 50 500 000 złotych.

Żona i dzieci będą kontynuować dzieło biznesmena

Tadeusz Gołębiewski ukończył technikum cukiernicze a wyroby cukiernicze zaczął produkować już w 1966 roku. 6 lat później w 1972 roku założył Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego TAGO pod Radzyminem. Firma cukiernicza stała się zalążkiem jego biznesowego imperium.

Odniósł gigantyczny sukces zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Wielu przedsiębiorców było zainteresowanych zakupem jego firmy, jednak Gołębiewski nigdy nie zdecydował się na sprzedaż. W latach swojej świetności firma generowała zyski w wysokości nawet kilkudziesięciu milionów złotych!

Jego imperium hotelowe, po śmierci Tadeusza Gołębiewskiego, przejęła rodzina - żona Grażyna i trójka dzieci.

