Kursy walut 16.10.2025
Kurs pary euro - złoty jest obecnie bardzo stabilny, wahania sięgają maksymalnie 0,05 proc. W środę kurs euro wynosił 4,2535; rosnąc w nocy do 4,2556; a obecnie spadł do 4,2534. Spore wahania można zaobserwować w przypadku dolara, który znacznie dołował. O drugiej nad ranem w czwartek wynosił 3,652; po czym spadł o niecały grosz do 3,6445 zł! Później po wielu wahaniach ustabilizował się do poziomu 3,6496 i jest obecnie na trendzie spadkowym.
W nocy znaczny wzrost zaliczył także frank szwajcarski z 4,58 zł do 4,59 zł; Po górce zaczął spadać do obecnych 4,58 zł i pozostaje na trendzie spadkowym. Z kolei funt szterling o 4 nad ranem kosztował 4,8997; spadł o 8 do 4,8921; a obecnie odbił do 4,8962.
- EUR/PLN 4,2538
- USD/PLN 3,6508
- CHF/PLN 4,5813
- GBP/PLN 4,8958
Co wpłynie na kursy walut 16.10.2025?
Dla polskiej waluty kluczowe może być podanie o 14 wskaźnika inflacji bazowej dla wrzesień. Z punktu widzenia euro istotne będą dane i handlu zagranicznym w sierpniu i wystąpienie publiczne członka Europejskiego Banku Centralnego Philipa R. Lane'a.
Dla dolara istotne będą planowane wystąpienia szefa Fed z Richmond, a także publiczne wystąpienia członków zarządu Fed, jak i dane o zmianach zapasów paliw i gazu.
Opublikowane zostaną także prognozy gospodarcze SECO w Szwajcarii. Dla funta szterlinga istotne będą dane o produkcji przemysłowej w sierpniu w Wielkiej Brytanii i o bilansie handlu zagranicznego.
