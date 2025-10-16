Kursy walut 16.10.2025

Kurs pary euro - złoty jest obecnie bardzo stabilny, wahania sięgają maksymalnie 0,05 proc. W środę kurs euro wynosił 4,2535; rosnąc w nocy do 4,2556; a obecnie spadł do 4,2534. Spore wahania można zaobserwować w przypadku dolara, który znacznie dołował. O drugiej nad ranem w czwartek wynosił 3,652; po czym spadł o niecały grosz do 3,6445 zł! Później po wielu wahaniach ustabilizował się do poziomu 3,6496 i jest obecnie na trendzie spadkowym.

W nocy znaczny wzrost zaliczył także frank szwajcarski z 4,58 zł do 4,59 zł; Po górce zaczął spadać do obecnych 4,58 zł i pozostaje na trendzie spadkowym. Z kolei funt szterling o 4 nad ranem kosztował 4,8997; spadł o 8 do 4,8921; a obecnie odbił do 4,8962.

Kursy walut 16.10.2025 [09:10]

EUR/PLN 4,2538

4,2538 USD/PLN 3,6508

3,6508 CHF/PLN 4,5813

4,5813 GBP/PLN 4,8958

Co wpłynie na kursy walut 16.10.2025?

Dla polskiej waluty kluczowe może być podanie o 14 wskaźnika inflacji bazowej dla wrzesień. Z punktu widzenia euro istotne będą dane i handlu zagranicznym w sierpniu i wystąpienie publiczne członka Europejskiego Banku Centralnego Philipa R. Lane'a.

Dla dolara istotne będą planowane wystąpienia szefa Fed z Richmond, a także publiczne wystąpienia członków zarządu Fed, jak i dane o zmianach zapasów paliw i gazu.

Opublikowane zostaną także prognozy gospodarcze SECO w Szwajcarii. Dla funta szterlinga istotne będą dane o produkcji przemysłowej w sierpniu w Wielkiej Brytanii i o bilansie handlu zagranicznego.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ PRL. Dekrety i plany – gospodarka PRL w pigułce Pytanie 1 z 15 Jakie przedsiębiorstwa dominowały w gospodarce PRL? Prywatne Państwowe Spółdzielcze Następne pytanie