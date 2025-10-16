W latach 2010-2012 ubezpieczyciel Benefia miał "utopić" 160 mln zł w nieudanych inwestycjach

Wyroki zapadły w dwóch procesach dotyczących współpracy ubezpieczyciela z firmą inwestycyjną.

Byli prezesi Benefii, Tomasz T. i Przemysław M., usłyszeli wyroki odpowiednio 9 i 6 lat więzienia.

Utopione miliony: afera w Benefii i wyroki dla winnych

W latach 2010-12 ubezpieczyciel życiowy Benefia z grupy VIG stracił aż 160 mln zł w nieudanych inwestycjach. Jak informuje "Puls Biznesu", Tomasz T. i Przemysław M., byli szefowie firmy, zostali skazani na dziewięć i sześć lat bezwzględnego więzienia.

Kilka dni temu sędzia Izabela Ledzion z Sądu Okręgowego w Warszawie wydała nieprawomocny wyrok w sprawie Progres Investment (PI), firmy notowanej na NewConnect w latach 2011-15. Sąd uznał, że PI działał jak zorganizowana grupa przestępcza, która pod pozorem udzielania krótkoterminowego finansowania bezprawnie przejęła majątek firm o wartości ponad 100 mln zł.

Jak podaje "PB" najwyższe kary usłyszeli byli szefowie PI: Paweł J. (osiem lat więzienia) i Marek A. (sześć i pół roku). Wśród skazanych znalazł się również Tomasz T. (cztery lata i 10 miesięcy), który do 2012 roku był prezesem towarzystwa ubezpieczeń na życie Benefia, finansującego działalność Progresu.

W maju zapadł także inny wyrok w sprawie Tomasza T. 9 lat więzienia!

To nie jedyny wyrok ciążący na byłym wieloletnim szefie Benefii Tomasza T., który w latach 2011-12 zasiadał także w radzie nadzorczej PI. Sędzia Agnieszka Jarosz z tego samego sądu ma czas do końca października 2025 roku na sporządzenie uzasadnienia wyroku, który zapadł w maju 2025 roku w drugim z procesów będących efektem ujawnionego przez PB "toksycznego romansu" ubezpieczyciela z PI.

W drugim procesie Tomasz T. został skazany na dziewięć lat więzienia. Wyroki usłyszeli również Przemysław M., były członek zarządu Benefii (sześć lat), oraz Anna B., była pracownica ubezpieczyciela (dwa lata). Krzysztof K., kolejny były członek zarządu Benefii i ostatni z oskarżonych, został uniewinniony. Orzeczenie to jest jednak nieprawomocne.