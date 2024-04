Drugiej waloryzacji emerytur nie będzie. Tusk obiecywał to emerytom

Tyle Polska zyskała na wejściu do UE. Czy coś straciła?

Od czego zależy roczna waloryzacja?

Roczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych polega na dostosowywaniu wysokości emerytur, rent i innych świadczeń związanych z emeryturami i rentami do zmian w poziomie inflacji. Głównym celem waloryzacji jest utrzymanie realnej wartości tych świadczeń w czasie, aby emeryci i renciści mogli utrzymać swój standard życia pomimo zmian w kosztach życia.

Proces ten zazwyczaj obejmuje przeprowadzenie analizy wskaźników ekonomicznych, w tym inflacji, oraz ustalenie procentowego wzrostu, który zostanie zastosowany do świadczeń.

Coroczny wzrost świadczeń emerytalno-rentowych uzależniony jest od dwóch czynników:

Inflacji emeryckiej – za 2023 rok wyniosła ona 11,9 proc.

Realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku – w 2023 roku wzrost ten wyniósł 1,1 proc.

W związku z tymi dwoma wskaźnikami, waloryzacja świadczeń od 1 marca 2024 roku wyniosła 12,12 proc.

Jak wyliczana jest druga, jesienna waloryzacja?

Podczas kampanii wyborczej, obecny rząd obiecał drugą waloryzację emerytur i rent w 2024 roku. Nowy rząd ma zamiar dotrzymać tej obietnicy, ale z pewnym zastrzeżeniem. Druga waloryzacja odbędzie się tylko wtedy, gdy inflacja za pierwsze półrocze 2024 roku przekroczy 5 proc.

W styczniu 2024 roku inflacja wyniosła 3,8 proc. rok do roku (r/r). W lutym 2024 roku inflacja w Polsce wyniosła 2,8 proc. rok do roku (r/r). To niższy wynik niż przewidywali ekonomiści, którzy szacowali ją na poziomie 3,2 proc. Natomiast w marcu 2024 inflacja wyniosła 1,9 proc. r/r.

Czy będzie druga waloryzacja w 2024?

Nie będzie drugiej, jesiennej waloryzacji rent i emerytur w 2024 roku. Według projektu ustawy, który został przyjęty przez rząd, druga waloryzacja będzie przeprowadzona tylko wtedy, gdy inflacja w pierwszym półroczu 2024 roku przekroczy 5 proc. Ponieważ inflacja w marcu 2024 roku wyniosła 1,9 proc., jest to poniżej progu 5 proc., więc druga waloryzacja nie będzie miała miejsca.

Należy jednak pamiętać, że spadek inflacji w lutym i marcu może być jedynie chwilowym zjawiskiem. W kwietniu nastąpi wzrost podatku VAT na żywność. Zerowa stawka podatku VAT, obowiązująca od 1 lutego 2022, nie została przedłużona i tym samy powróciła do ustawowych 5 proc. Czeka nas jeszcze uwolnienie cen energii po 30 czerwca 2024. Zatem w kolejnych miesiącach inflacja może ponownie zacząć rosnąć, a wtedy powróci temat drugiej, interwencyjnej, waloryzacji rent i emerytur.