Ceny prądu

Duda opóźnia podwyżki prądu! Czy zapłacimy mniej?

Andrzej Duda podpisał ustawę, która przesunie wejście w życie nowych taryf na energię elektryczną dla gospodarstw domowych o trzy miesiące, do 1 października 2025 r. Decyzja ta, według Ministerstwa Klimatu, ma na celu obniżenie cen prądu po wygaśnięciu ceny maksymalnej. Czy to realna szansa na niższe rachunki? Sprawdź, co się zmieni i jak to wpłynie na Twoje finanse!