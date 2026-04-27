Duża zmiana na rynku bankowym. Santander zmienił się w Erste

Obowiązuje również nowy adres strony internetowej: www.erste.pl. Klienci korzystają teraz z aplikacji Erste oraz serwisu bankowości internetowej Erste. Najważniejsze dla obecnych klientów jest to, że zmiana marki nie wymaga żadnych dodatkowych formalności. Umowy zachowują ważność, nie trzeba podpisywać aneksów, a numery rachunków, terminy ważności kart i kody PIN pozostają bez zmian.

Erste Bank Polska rozpoczyna też prace nad nową strategią rozwoju - poinformował wiceprezes banku Michał Gajewski. Erste chce połączyć bankowość opartą na wartościach z korzyściami dla akcjonariuszy. Ambicją jest także finansowanie ekspansji polskich firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bank wychodzi też z nową ofertą. Będzie ona wchodziła w życie stopniowo aż do lipca.

Dla klientów indywidualnych pojawi się m.in. Konto Po oszczędnościowe z wyższym niż dotychczas oprocentowaniem 4,50%. Będzie ono obowiązywało dla wszystkich środków, nie tylko dla nowych. Bank zachęca także do inwestycji za pośrednictwem aplikacji. Łatwy Start umożliwia inwestowanie już od 10 zł. Jest też propozycja Inwestycji z Tarczą dla klientów, którzy boją się strat.

Pozostają przelewy natychmiastowe za 0 zł, niektóre opłaty zostaną obniżone, pojawi się też atrakcyjna oferta walutowa – Waluty bez Granic.

Erste Bank Polska zapowiada także inną ofertę dla małych i średnich firm. Przedsiębiorcy już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej będą mogli sięgnąć po pożyczkę z prowizją 0 zł. Bank proponuje także terminal płatniczy w telefonie/tablecie przez 36 miesięcy za 0 zł, leasing z bonusem oraz konta walutowe za 0 zł.

Erste Bank Polska jest członkiem Erste Group, która wywodzi się z Austrii, ale działa w niemal całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Santander nie znika całkowicie z Polski. W rękach hiszpańskiego giganta pozostał Santander Consumer Bank, który specjalizuje się w kredytach konsumenckich.