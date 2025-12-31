Duże zmiany dla firm w 2026 roku. E-faktury wchodzą w życie

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wchodzi w życie 1 lutego 2026 roku, początkowo dla dużych firm, a następnie dla wszystkich przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy obawiają się problemów technicznych i organizacyjnych związanych z wdrożeniem KSeF.

KSeF ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego VAT i szybsze wykrywanie oszustw podatkowych.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) apeluje o przesunięcie terminu startu KSeF ze względu na liczne zastrzeżenia.

Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie w 2026 roku

Już 1 lutego 2026 roku Krajowy System e-Faktur (KSeF), stworzony przez Ministerstwo Finansów wejdzie w życie i od tego terminu przedsiębiorcy będą zobowiązani do wystawiania faktur w obrocie z innymi firmami za pośrednictwem tego systemu. Jednakże, nie wszystkie firmy od razu zostaną objęte tym obowiązkiem.

Początkowo, KSeF obejmie największe przedsiębiorstwa, czyli te, których obrót w 2024 roku przekroczył 200 milionów złotych. Następnie, od 1 kwietnia 2026 roku, system zostanie rozszerzony o pozostałe firmy oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Co ciekawe, mikroprzedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą o obrotach do 10 tysięcy złotych, dołączą do KSeF dopiero z początkiem 2027 roku.

KSeF ma służyć przede wszystkim do wystawiania faktur w obrocie między przedsiębiorcami. Oznacza to, że obowiązek ten spocznie zarówno na podatnikach VAT czynnych, jak i zwolnionych z tego podatku, a także na firmach zagranicznych posiadających polski NIP. Warto jednak zaznaczyć, że system nie obejmie konsumentów oraz podmiotów zagranicznych, które NIP nie posiadają.

Przedsiębiorcy mają obawy związane z funkcjonowaniem KSeF

Wielu przedsiębiorców wyraża obawy związane z potencjalnymi problemami, jakie mogą wyniknąć z wdrożenia KSeF. Niedawno Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) wystosował apel o przełożenie terminu startu KSeF, argumentując to licznymi zastrzeżeniami natury technicznej, organizacyjnej i prawnej.

ZPP wskazuje między innymi na brak finalnej i stabilnej specyfikacji technicznej, co utrudnia dostosowanie systemów księgowych do nowych wymogów. Ponadto, organizacja ta zwraca uwagę na ryzyko częstych awarii oraz brak procedur zapewniających ciągłość pracy, co może zakłócić działalność firm.

Ministerstwo Finansów postrzega KSeF jako kolejne narzędzie do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie VAT. W uzasadnieniu do projektu budżetu na 2026 rok resort finansów podkreśla, że KSeF umożliwi weryfikację danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz szybsze wykrycie i skuteczniejsze zwalczanie oszustw podatkowych.

