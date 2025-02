Tego oczekują Polacy. Obniżenie cen leków to priorytet

Spółka zaoszczędzi 300 mln euro

Cytowany przez agencję dyrektor generalny Akzo Nobel Greg Poux-Guillaume poinformował, że “spodziewamy się, że osiągniemy pełne tempo wzrostu oszczędności brutto w wysokości ponad 150 mln euro do końca tego roku”.

Reuters podaje, że również w przyszłym roku nastąpią kolejne zwolnienia w kadrze menadżerskiej.

"Zaplanowano już kolejne zamknięcia, którym towarzyszyć będzie możliwość dalszych redukcji zatrudnienia. Wynika z niego, że kolejny etap restrukturyzacji obejmie w 2026 roku wyższe stanowiska w Europie" – informuje spółka w komunikacie cytowanym przez Reutersa.

Dlaczego właściciel Duluxa zwalnia?

Firma zatrudnia około 34 tys. osób na całym świecie. Redukcja zatrudnienia ma dotyczyć przede wszystkim pracowników działów finansowych i kadrowych. Spółka tłumaczy konieczność redukcji zatrudnienia spowolnieniem w europejskim segmencie farb dekoracyjnych dla klientów indywidualnych, zwłaszcza po pandemii COVID-19, kiedy popyt na produkty budowlane i remontowe znacząco zmalał. Władze przedsiębiorstwa liczą, że szeroko zakrojone oszczędności i program restrukturyzacyjny przyniesie 300 mln euro oszczędności do 2027 roku.

To nie pierwsze zwolnienia grupowe i likwidacje fabryk Akzo Nobel. Producent farb i powłok ogłosił w zeszłym roku zamknięcie zakładów w Irlandii, Holandii i Zambii. W styczniu spółka poinformowała, że zwolni do 211 osób we Francji.

Akzo Nobel to międzynarodowa firma z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). Produkuje i dostarcza farby oraz powłoki wiodących na rynku marek, m.in. Dulux i Sikkens. Firma działa w ponad 150 krajach. W Polsce Akzo Nobel jest obecny na rynku od 20 lat. Produkuje farby w Pilawie (woj. mazowieckie) i zatrudnia ponad 1100 osób. Na razie firma nie podała informacji na temat tego, czy polski oddział zostanie objęty zwolnieniami.